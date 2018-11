Niemcy: Co trzeci dzień z rąk partnera ginie kobieta

Federalny Urząd Kryminalny (BKA) przedstawił wyniki badań za 2017 r. nt. przemocy w związkach partnerskich w Niemczech. W ubiegłym roku około 140 tys. osób było ofiarą czynów karalnych, do których zaliczane są: zabójstwo i morderstwo, przemoc na tle seksualnym, molestowanie seksualne, groźby, nękanie, pozbawianie wolności, zmuszanie do prostytucji.

Z badań BKA wynika jasno, że w czterech na pięć przypadków ofiarami wymienionej przemocy są kobiety (82 proc.), będące celem ataków małżonków lub aktualnych czy byłych partnerów. Z przemocą konfrontowane były najczęściej osoby między 30 a 39 rokiem życia (ponad 44 tys.). W 2017 r. z rąk partnera zginęło w Niemczech 147 kobiet, tj. przeciętnie częściej, jak co trzeci dzień.

Sprawcy to najczęściej obywatele Niemiec

68 procent osób podejrzanych to wg BKA obywatele niemieccy, 6 proc. to osoby z paszportami tureckimi, a 2,5 proc. to osoby pochodzące z Polski. Około 50 proc. ofiar przemocy żyje we wspólnym gospodarstwie domowym ze sprawcami.

Franziska Giffey (SPD), szefowa niemieckiego resortu ds. rodzin, seniorów i młodzieży, zapowiedziała rozbudowę ośrodków wsparcia dla kobiet. W 2019 r. ma ruszyć program przeciwko przemocy wobec kobiet w landach i gminach, na który przeznaczone zostanie 35 mln euro. Aktualnie działa w Niemczech 350 domów dla kobiet oraz 600 poradni, które świadczą pomoc dla 30 tys. kobiet i dzieci. Z działającej od pięciu lat telefonicznej linii wsparcia „Przemoc wobec kobiet” skorzystało dotąd 140 tys. osób.

(dpa/ jar)