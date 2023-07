Niemcy: Co piątej osoby nie stać na wakacje

Tydzień nad morzem lub w górach – dla wielu osób w Niemczech pozostaje to tylko marzeniem. Prawie 22 procent populacji nie może sobie pozwolić na wakacyjną podróż.

Więcej niż co piąty Niemiec nie może sobie pozwolić na wyjazd na tygodniowy urlop. Wynika to z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), które zostały zgromadzone na postulat frakcji Lewicy w Bundestagu.

Według sieci redakcyjnej RND, w ubiegłym roku 21,9 procent Niemców nie miało wystarczającej ilości pieniędzy, aby móc sobie pozwolić na tygodniową podróż wakacyjną.

Problem samotnie wychowujących

Dane pokazują, że w porównaniu do 2021 roku (19,9 proc.) wartość ta wzrosła o dwa punkty procentowe. Najczęściej dotyczy to osób samotnie wychowujących dzieci, spośród których 42 procent nie jest w stanie wyjechać na tygodniowy urlop. Ogólnie rzecz biorąc, gospodarstwa domowe z dziećmi częściej są dotknięte tym problemem (23,4 procent) niż gospodarstwa domowe bez dzieci (20,7 procent). Jednak problem ten dotyka również niemieckich emerytów i rencistów. W kategorii „jedna osoba w wieku 65 lat i więcej” w ubiegłym roku 28,7 procent osób nie było w stanie pozwolić sobie na tygodniowy urlop. W 2021 roku było to 27,3 procent.

„Zasmucający wniosek”

Szef frakcji Lewicy w Bundestagu, Dietmar Bartsch, mówił o „smutnym wniosku”. –Te liczby pokazują, jak głęboko społecznie podzielone są Niemcy – powiedział polityk w wywiadzie dla gazet sieci redakcyjnej RND. – Każdy powinien mieć możliwość spędzenia przynajmniej jednego tygodnia wakacji w ciągu roku – dodał Bartsch. Jak podkreślił, Lewica domaga się „urlopu dla wszystkich”, i jako postulat dla koalicji rządowej dodał, że „wymaga to wyższych płac, wystarczających emerytur, konsekwentnej polityki antyinflacyjnej oraz zabezpieczenia dzieci przed biedą poprzez wprowadzenie dla nich odpowiedniego świadczenia socjalnego w Niemczech”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>