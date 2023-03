Niemcy. Pięć procent podziela poglądy Obywateli Rzeszy

Takie dane wynikają z opublikowanych dziś (23.03.2023) wyników sondażu z udziałem ponad 5500 osób, przeprowadzonego przez Fundację Konrada Adenauera. Jak się okazało, osoby utożsamiające się w jakimś stopniu z poglądami Obywateli Rzeszy wykazują znacznie większą skłonność do aprobowania i stosowania przemocy niż przeciętni obywatele Niemiec.

Rządy tajnych sił

W tej pierwszej grupie 16 procent osób uważa zniszczenie cudzego mienia lub użycie przemocy wobec ludzi za „w pełni uzasadnione” w dążeniu do celów politycznych. Dla porównania, tylko dwa procent wszystkich Niemców aprobuje przemoc wobec osób lub ich dobytku.

„Liczba osób stanowiących potencjalne zagrożenie dla innych wśród zwolenników Obywateli Rzeszy może być zatem większa niż dotychczas podejrzewano” – stwierdzają autorzy ankiety.

Ogólnie rzecz biorąc, grupa ta wyróżnia się bardzo niskim poziomem zaufania do rządu, Bundestagu i mediów publicznych. Zdecydowana większość osób sympatyzujących z Obywatelami Rzeszy wierzy, że jakieś „tajne siły” rządzą światem. Prawie dwie trzecie (64 procent) z nich uznało za pewne lub prawdopodobne, że tak właśnie jest. Tego zdania jest tylko co czwarty (24 procent) mieszkaniec Niemiec.

Antysemityzm i teorie spiskowe

Według sondażu, osoby odnoszące się z sympatią do ruchu Obywateli Rzeszy często wyznają poglądy antysemickie i podzielają różne teorie spiskowe. Blisko jedna czwarta z nich (23 procent) w pełni zgadza się ze stwierdzeniem: „Bogaci Żydzi są właściwymi władcami świata”. W całym społeczeństwie tego zdania jest zaledwie trzy procent ludzi.

Dla autorów badań uderzające jest to, że opinie oparte na teoriach spiskowych uzyskały wyższy stopień aprobaty wśród zwolenników partii AfD. „To wyraźnie odróżnia zwolenników AfD od zwolenników wszstkich innych partii” – stwierdzili w omówieniu.

W odniesieniu do definicji pojęcia Obywateli Rzeszy („Reichsbürger”) autorzy piszą, że są to zasadniczo osoby, które „odrzucają istnienie Republiki Federalnej Niemiec, odwołując się do 'Rzeszy Niemieckiej' i tym samym odmawiają uznania systemu prawnego RFN i jej demokratycznie wybranych przedstawicieli”. Odrzucenie to skutkuje „niebezpieczeństwem naruszenia systemu prawnego w Niemczech”.

Na potrzeby tej ankiety powiązana z CDU Fundacja Adenauera zleciła przeprowadzenie telefonicznych wywiadów z 5511 losowo wybranymi osobami w okresie od grudnia 2021 do kwietnia 2022 roku. Dodatkowo z grupą 90 tych respondentów przeprowadzono szczegółowe wywiady indywidualne.

(AFP/jak)

