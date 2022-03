Niemcy: Co drugą firmę czeka „eksplozja kosztów” energii

Ceny energii. Co robią poszczególne kraje

Francja: strach przed protestami

Ekopodatek na benzynę wywołał w 2018 i 2019 roku ogólnokrajowe, czasem gwałtowne protesty tzw. żółtych kamizelek. Z tego powodu Francja chce również w tym roku ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej do czterech procent. Państwowy koncern energetyczny EDF został zmuszony do sprzedaży energii elektrycznej po obniżonej cenie. Koszt dla państwa to 8 mld euro.