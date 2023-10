Niemcy. Co czwarte dziecko spróbowało e-papierosa

Z danych podanych przez jedną z niemieckich kas chorych, DAK-Gesundheit, wynika, że niemal co czwarte dziecko i nastolatek wypróbowało już e-papierosa.To sprawia, że e-papierosy stały się w 2023 roku najczęściej wybieranym przez młodych ludzi produktem do palenia, z którym po raz pierwszy w swoim życiu się stykają.

Okazuje się, że przynajmniej raz w miesiącu siedem procent uczniów pali e-papierosy. Klasyczne papierosy pali 5,9 procent, a sziszę 3,2 procent. Od 2016 roku używanie e-papierosów wśród dzieci w wieku szkolnym wzrosło o trzy czwarte.

W długoterminowym badaniu Instytut Terapii i Badań nad Zdrowiem w Kilonii przeprowadził ankietę wśród prawie 60 tys. chłopców i dziewcząt pytając o ich zachowania związane z paleniem od 2016 roku. Osoby ankietowane miały średnio 13 lat.

Wspomniana kasa chorych obawia się, że osiągnięcie celu, by Niemcy do 2040 roku stali się niepalącym społeczeństwem, jest zagrożone. Dlatego wzywa do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu używania jednorazowych e-papierosów. Zdaniem DAK-Gesundheit zwiększają one „ryzyko regularnej konsumpcji klasycznych papierosów w wieku dorosłym – ze znanym wysokim ryzykiem zachorowania na raka”, ostrzegł Andreas Storm, prezes zarządu kasy chorych.

Aromaty kuszą najmłodszych

Według kasy, aromaty zawarte w produktach sprawiają, że są one szczególnie atrakcyjne dla dzieci w wieku szkolnym. – To, co smakuje jak mango lub malina, jest szczególnie uwodzicielskie dla dzieci i młodzieży – wyjaśnił Storm. Ponadto jednorazowe warianty są nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale także kuszą młode grupy nabywców stosunkowo niską ceną. – Są słodką trucizną za kieszonkowe dla dzieci w wieku szkolnym i powinny zostać jak najszybciej zakazane – zażądał Storm.

E-papierosy umożliwiają wdychanie nikotyny lub innych substancji w postaci pary. Dane pokazują, że e-papierosy nie tylko zwiększają ryzyko późniejszego używania tradycyjnych papierosów, ale według ekspertów wiele wskazuje również na to, że zawierają one toksyczne substancje, które mogą powodować choroby płuc i serca, a prawdopodobnie nawet raka.

– E-papierosy zawierające nikotynę uzależniają i są szkodliwe dla zdrowia, i w żadnym wypadku nie są „zdrową alternatywą dla palenia – tłumaczył Wolfram Windisch, prezes Niemieckiego Towarzystwa Pneumologii i Medycyny Oddechowej. Domaga się on, by ze względu na ochronę zdrowia dzieci i młodzieży, minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach (SPD) jak najszybciej wycofał z rynku aromaty do e-papierosów.

