Niemcy. Cios w grupę przemytników ludzi

Policja w Berlinie i Halle (Saksonia-Anhalt) przeprowadziła w środę (15.03.2023) szeroko zakrojoną akcję przeciwko przemytnikom ludzi. Łącznie ok. 400 policjantów przeszukało kilkadziesiąt mieszkań i lokali użytkowych. W wyniku policyjnej akcji zatrzymano pięciu mężczyzn. Łącznie prowadzone jest śledztwo wobec 18 podejrzanych, m.in. pod zarzutem przemytu ludzi do kraju w celach zarobkowych. Wśród zatrzymanych są osoby obywatelstwa niemieckiego i tureckiego.

Członków gangu oskarża się o przemycenie do Niemiec co najmniej 90 osób – głównie z Turcji i Iraku. Migranci mieli najpierw podróżować samolotem ze Stambułu do Sarajewa, a następnie prawdopodobnie zostali przewiezieni do Niemiec samochodem tzw. trasą bałkańską. Przemytnicy żądali od migrantów do 10 tysięcy euro za umożliwienie im wjazdu do RFN.

Według informacji niemieckiej policji w kilku przeszukanych mieszkaniach przebywały osoby, które prawdopodobnie zostały przemycone. Ich pochodzenie oraz status pobytowy są obecnie sprawdzane. Podczas nalotu funkcjonariusze skonfiskowali również dowody, takie jak telefony komórkowe, w celu analizy ich danych.

Celem było również zajęcie pieniędzy i innego majątku. Jak podaje policja, banda była dobrze zorganizowana, a zadania rozdzielone na wiele osób. Ponieważ zachodziło podejrzenie, że członkowie grupy mogą być agresywni lub uzbrojeni, do akcji wysłano jednostkę specjalną policji do walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

