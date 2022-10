Niemcy. Ciepła jesień pomaga oszczędzać gaz

Z powodu wysokich temperatur gospodarstwa domowe oraz małe firmy w Niemczech zużyły w ubiegłym tygodniu zdecydowanie mniej gazu niż w w tym samym okresie w minionych latach.

Od 17 do 23 października (42. tydzień roku) średnie dzienne zużycie gazu wyniosło 549 gigawatogodzin (GWh), poinformowała Federalna Agencja ds. Sieci. To o 41 procent mniej niż w tym samym tygodniu w latach 2018 do 2021, gdy zużcie wynosiło średnio 935 GWh.

Z danych agencji wynika, że to głównie zasługa wysokich temperatur. W 42. tygodniu tego roku średnia temperatura wynosiła bowiem 12,8 stopnia Celsjusza, czyli o 2,5 stopnia więcej niż średnia z lat 2018-2021.

Zużycie gazu w Niemczech w ubiegłym tygodniu było o niecałe 31 procent niższe niż średnia z wcześniejszych lat. Szef Federalnej Agencji ds. Sieci Klaus Mueller zaapelował do Niemców, aby starali się oszczędzać gaz także, gdy zrobi się zimniej.

Gaz deficytowy

Z powodu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie i wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do odbiorców w zachodniej Europie Niemcom grozi tej zimy niedobór tego surowca, wykorzystywanego na masową skalę przez przemysł oraz do ogrzewania budynków.

Dzięki organizowanym w ekspresowym tempie dostawom z alternatywnych źródeł Niemcom udało się zapełnić swoje magazynu gazu przez zbliżającą się zimą. Mimo to sytuacja nadal uznawana jest za napiętą. W przypadku bardzo niskich temperatur zapasy gazu mogą skończyć się w ciągu dwóch miesięcy.

(DPA, DW/szym)

