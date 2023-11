Niemcy chcą ustanowić Dzień Weterana

Wszystko wskazuje na to, że niebawem w Niemczech zostanie ustanowione nowe święto: Dzień Weterana. Według mediów koalicja rządząca SPD, Zielonych i liberalnej FDP popiera inicjatywę opozycyjnych chadeków, by w ten sposób oddać cześć byłym żołnierkom i żołnierzom Bundeswehry. Proponowana data to 12 listopada, rocznica powstania armii RFN w 1955 roku.

„Niemcy będą mieć Dzień Weterana” – oświadczył w rozmowie z dziennikiem „Der Tagesspiegel” polityk SPD Johannes Arlt, partyjny ekspert od spraw obronności. „We frakcjach koalicji jesteśmy co do tego zgodni i w przyszłym tygodniu wyjaśnimy ostatnie szczegóły z frakcją chadecji, którą chcielibyśmy mieć na pokładzie w tej sprawie” – dodał. Informacje te potwierdził polityk FDP Alexander Mueller. „Będzie Dzień Weterana” – powiedział w rozmowie z „Tagesspieglem”.

Scholz sygnalizuje poparcie

Już w piątek (10.11.2023) kanclerz Olaf Scholz podczas konferencji Bundeswehry zasygnalizował poparcie dla napływających z Bundestagu propozycji. Odpowiedni projekt uchwały zgłosił kilka tygodni temu największy opozycyjny klub parlamentarny, CDU/CSU. Teraz przedstawiciel tego klubu wyraził zadowolenie z poparcia ze strony koalicji.

„Cieszę się, że w demokratycznym centrum jest konsensus, że należy odpowiednio docenić zasługi naszych żołnierek i żołnierzy” – powiedział berlińskiej gazecie wiceprzewodniczący klubu CDU/CSU Johann Wadepuhl. Do uzgodnienia pozostaje m.in., to jak i kiedy dzień ten ma być obchodzony.

„Proponujemy, by Dzień Weterana z jednym centralnym, ale także wieloma mniejszymi wydarzeniami w całych Niemczech obchodzić 12 listopada, w dniu narodzin Bundeswehry. Ale jesteśmy otwarci także na inne daty” – powiedział. 12 listopada 1955 roku, w 200. rocznicę urodzin pruskiego reformatora armii generała Gerharda von Scharnhorsta, pierwsi żołnierze Bundeswehry otrzymali akty powołania.

Według polityków wraz z ustanowieniem Dnia Weterana przez parlament miałyby zostać podjęte decyzje dotyczące świadczeń socjalnych dla byłych żołnierzy, także w zakresie terapii stresu pourazowego.

Dzień Weterana obchodzony jest w wielu innych krajach. W USA przypada na 11 listopada i jest świętem. Z kolei w Wielkiej Brytanii pod koniec czerwca obchodzony jest Armed Forces Day na cześć zarówno żołnierzy pozostających w służbie, jak i weteranów i kadetów.

