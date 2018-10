Niemcy chcą przywrócić miasta pieszym

Piesi zostali zepchnięci w miastach na margines – na korzyść ruchu samochodowego, krytykuje Federalny Urząd Ochrony Środowiska (UBA). Urząd zamierza to zmienić, a w jaki sposób, pokazał w przedstawionej w czwartek (11.10.2018) w Berlinie strategii ruchu pieszego. W 55-stronnicowej analizie UBA chodzi o pożegnanie się z „samochodowym dobrostanem”, czyli koncepcją miast nastawionych na ruch samochodowy i przywrócenie ich pieszym.

Szefowa UBA Maria Krautzberger mówi o „rewolucyjnych planach”. Zgodnie z nimi pierwszeństwo mają mieć w miastach piesi, rowerzyści i środki komunikacji miejskiej. - Musi się udać nareszcie odzyskanie przestrzeni publicznej – zaznaczyła Krautzberger – Kto porusza się pieszo, robi coś dla zdrowia, oszczędza pieniądze i chroni środowisko.

Ułatwić pieszym życie

Do poruszania się pieszo mieszkańców Niemiec mają zachęcić szersze chodniki – standardem mają być chodniki 2,5 metrowej szerokości i więcej przejść dla pieszych na jezdniach, krótszy czas oczekiwania na światłach i rozległe strefy „tempo 30” w miastach. Administracje miast mają zatrudniać etatowych pracowników zajmujących się wyłącznie strategią ruchu pieszego, a plany budowy w miastach mają odpowiadać kryterium „dobrej osiągalności pieszo”.

Kłody pod nogi

Dzisiaj pieszym rzuca się tylko kłody pod nogi. Muszą się liczyć często z nadkładaniem drogi, z wyczekiwaniem na światłach albo na przejście przez ulicę, z hałasem i spalinami. Do tego dochodzą wysokie krawężniki, schody, ciemne przejścia podziemne i samochody parkujące na chodnikach – poruszanie się piechotą w wielu miastach jest czasochłonne i uciążliwe. W efekcie od lat coraz więcej ludzi rezygnuje z chodzenia pieszo. Zepchnięcie pieszych na margines ruchu miejskiego spowodowało też, że nie jest to bezpieczny sposób poruszania się. W 2015 r. zginęło w Niemczech 537 pieszych, co stanowi 15 proc. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

Przykład przywracania miasta pieszym – liczący 312 m długości most pieszo-rowerowy w holenderskim Utrechcie.

Długo priorytetem cieszył się samochód – krytykuje przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Walter Eichendorf. Także budowa nowych ścieżek rowerowych odbywa się często kosztem pieszych, a nie ruchu samochodowego. Sytuacja ta musi się zmienić, a żeby zmieniła się na lepsze, strategia federalna musi zostać wcielona w życie przez poszczególne kraje związkowe i miasta. - Wszystko zależy w efekcie od poszczególnych władz i od polityki miasta i gmin – uważa Eichendorf.

Mniej niż kilometr samochodem

Federalny Urząd Ochrony Środowiska chce radykalnie zmienić sytuację: podczas gdy dzisiaj chodzi piechotą tylko 27 proc. mieszkańców Niemiec, w 2030 r. ma ich być 41 proc. Poza miastami ma to być wzrost ruchu pieszego z obecnych 23 proc. do 35 proc. w 2030 r.

Według analizy UBA co dziesiąta jazda samochodem odbywa się na trasie krótszej niż jeden kilometr. Tymczasem kilkusetmetrowe odcinki najszybciej pokonuje się pieszo.

Plany UBA popiera Niemiecki Klub Rowerowy (ADFC). „Ruch rowerowy i pieszy potrzebują więcej miejsca – niezależnie od siebie i na koszt samochodów” - skomentował w czwartek ADFC. Federalny Urząd Ochrony Środowiska chce zacząć realizację swoich planów od uświadomienia opinii publicznej problemów pieszych, podobnie jak się to stało w przypadku ruchu rowerowego. Do tej pory ruch pieszy jest w Niemczech „białą plamą” w polityce transportowej.

(dpa/stas)