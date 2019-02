Niemcy chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Zdecydowana większość starszych wiekiem pracowników chce wcześniej przejść na emeryturę. Wynika to z szeroko zakrojonych badań ankietowych przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Wuppertalu, o których poinformował dziennik "Welt am Sonntag". Największy sprzeciw przeciwko pracy w podeszłym wieku wykazują roczniki niemieckiego wyżu demograficznego. Z tej grupy tylko niecałe 10 procent osób chce pracować do osiągnięcia urzędowego wieku emerytalnego.

Jednoznaczne wyniki badań

W okresie między 2011 i 2018 rokiem naukowcy z Wuppertalu przeprowadzili trzykrotnie szeroko zakrojone badania na tej samej próbie reprezentatywnej osób. Ich wyniki są miarodajne i dają podstawę do wydania opinii o stosunku Niemców do właściwego, ich zdaniem, czasu przejścia na emeryturę.

Wynika z nich, że 30 procent ankietowanych życzy sobie przejścia na emeryturę już w 60 roku życia, 26 procent rozważa zakończenie pracy zawodowej w chwili ukończenia 63 lat, a tylko 15 procent uważa za słuszne przejście na emeryturę po ukończeniu 65 roku życia. W tej chwili wiek emerytalny w Niemczech wynosi 65 lat i 8 miesięcy i będzie stopniowo zwiększany w latach następnych do 67 roku życia.

Wesołe życie na emeryturze?

W badaniach tych uderza niezwykle pozytywne nastawienie ankietowanych do życia na emeryturze. Odnosi się ono zwłaszcza do, wspomnianej wcześniej, grupy osób z roczników niemieckiego wyżu demograficznego. Prawie połowa, bo 44 procent ankietowanych, wyraziła opinię, że poziom ich życia na emeryturze poprawi się w stosunku do tego, jakie prowadzą w tej chwili. Zaledwie 10 procent uczestników badań obawia się spadku obecnej stopy życiowej.

Ponad połowa (66 procent) ankietowanych podała, że na emeryturze będzie starała się żyć znacznie intensywniej i ciekawiej niż w okresie pracy zawodowej i ma wiele planów związanych z tym okresem. Dotyczą one głównie różnych hobby i zainteresowań, na realizację których do tej pory brakowało im czasu.

Tylko nieliczni (16 procent) obawiają się samotnego życia jako emeryci, a jeszcze mniej osób, bo 12 procent, podało, że na emeryturze może im grozić nuda.

ARD, dpa / pa