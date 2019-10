Niemcy chcą ostrzejszych przepisów regulujących posiadanie broni

W rozmowie z "Welt am Sonntag" Christine Lambrecht (SPD) podkreśliła, że "broń nie może trafiać do rąk ekstremistów". Jak podaje gazeta, kwestia konieczności uzyskania zgody od Urzędu Ochrony Konstytucji jest częścią większego planu zwalczania "prawicowego ekstremizmu i przestępstw motywowanych nienawiścią". W środę (30.10.2019) rząd federalny ma przyjąć nowelizację. Tym samym zaostrzone zostanie prawo dotyczące posiadania broni i materiałów wybuchowych.

Według informacji, do których dotarła gazeta, elementy 9-punktowego planu zwalczania "prawicowego ekstremizmu i przestępstw motywowanych nienawiścią", który został opracowany przez niemieckie ministerstwo sprawiedliwości i MSW, mają w krótkim czasie przyjąć kształt ustawy.

W ramach zmian operatorzy dużych platform mediów społecznościowych będą zobowiązani nie tylko usuwać zakazane treści, ale i zgłaszać je Federalnemu Urzędowi Kryminalnemu. Będą też musieli udzielić wszelkich informacji na temat niezbędnych danych funkcjonariuszom. W przypadku obelg wyrażanych w internecie przewiduje się, że prokuratury będą w przyszłości bezpośrednio działać.

Kolejnym punktem, według "Welt am Sonntag" jest skuteczniejsza ochrona regionalnych polityków przed oszczerstwami i pomówieniami. Poza tym, osobom publicznym, wobec których formułowane są groźby, będzie łatwiej zażądać utajenia informacji w rejestrze meldunków.

Jak podaje gazeta, trwają również rozmowy minister ds. rodziny Franziski Giffey (SPD) i szefa MSW Horsta Seehofera (CSU) na temat ustawy, dzięki której rząd federalny mógłby stale poprawiać działania na rzecz zabobiegania ekstremizowi. "W walce z ekstremizmem praca prewencyjna jest kluczowa. Programy i środki, które się sprawdziły, będą kontynuowane albo rozszerzane", powiedział sekretarz stanu w MSW Markus Kerber (CDU).

Ponadto będzie sprawdzane, czy i w jakim zakresie konieczne są zmiany, by "trwale podnieść jakość i skuteczność profilaktyki”, powiedział Kerber.

Giffey od miesięcy opowiada się za tzw. ustawą wspierającą demokrację po to, by umożliwić w ten sposób krajom związkowym długofalowy finansowy wkład wykraczający poza zwykłe finansowanie projektów. Do tej pory CDU/CSU miały w tej kwestii wątpliwości, dlatego zamiar ten nie jest wpisany do umowy koalicyjnej.

Paul Ziemiak: "Uznajemy te regulacje za nieskuteczne"

W międzyczasie jednak rząd federalny wyraził „wielką gotowość do załatwienia spraw”, powiedziała podczas wizyty w Halle w minionym tygodniu Giffey. Seehofer obiecał wsparcie, a w środę powiedział w Bundestagu: „Również w moim przekonaniu potrzebujemy na szczeblu federalnym podstaw prawnych, by wzmocnić pojmowanie demokracji. Prowadzę w tej sprawie rozmowy z panią Giffey”.

Sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak mówił natomiast w "Welt am Sonntag" o „niewłaściwym podejściu do umacniania demokracji”. Według niego, kompetencje legislacyjne szczebla federalnego są watpliwe, a taka ustawa mogłaby prowadzić do osłabienia kompetencji federalnych.

"Wielopłaszczyznowość przyczyn radykalizacji wymaga różnorodnych podmiotów i podejść. Tego elastycznie nie jest w stanie zapewnić ustawa. Uznajemy zatem te regulacje za nieskuteczne", powiedział Ziemiak.

