Niemcy chcą dostarczać Ukrainie więcej broni

Jak poinformował rzecznik rządu, Niemcy dostarczą Ukrainie więcej broni. Dostawy będą bazować na tym, co Niemcy już dostarczyły - powiedział Steffen Hebestreit w Berlinie. Do tej pory były to pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze. Rzecznik odniósł się także do wypowiedzi minister obrony Niemiec Christine Lambrecht z SPD, która powiedziała, że odpowiednią broń można zamówić bezpośrednio w firmach zbrojeniowych. Bo jak wyjaśniła, z zasobów Bundeswehry nie można już niczego dostarczyć.

Steffen Hebestreit nie powiedział jednak, ile pieniędzy rząd niemiecki zamierza przeznaczyć na takie zakupy broni dla Ukrainy.

Tymczasem rzeczniczka resortu spraw zagranicznych zwróciła uwagę, że równocześnie państwa UE chcą podwoić środki na zakup broni dla Ukrainy z 500 mln do miliarda euro.

„Nie rozmawiamy o tym publicznie”

Lambrecht usprawiedliwiała niedawno zachowanie tajemnicy przez rząd niemiecki w związku z dostawami broni na Ukrainę. „Nie rozmawiamy o tym publicznie” - powiedziała polityk SPD w niedzielę wieczorem w programie ARD „Anne Will”. Jak dodała w przypadku pierwszych dostaw daty odlotów i trasy zostały podane do wiadomości publicznej. I dlatego osoby biorące udział w transporcie były narażone na niebezpieczeństwo utraty życia. „Z tego powodu nie będziemy publicznie mówić ani o liczbie sztuk broni, ani o tym, kiedy zostanie ona dostarczona, ani jaką drogą. Chcemy bowiem, by broń dotarła tam, gdzie jest pilnie potrzebna”- zaznaczyła szefowa resortu obrony. .

Dostarczono 500 pocisków obrony powietrznej

Ukraińskie źródła rządowe podały w niedzielę, że Ukraina otrzymała od Niemiec 500 pocisków obrony powietrznej Strela. Początkowo mówiło się o liczbie 2700, ale dostawą musiała jeszcze zająć się Federalna Rada Bezpieczeństwa.

Rzeczniczka Ministerstwa Obrony powiedziała, że ze względu na „aspekty operacyjne i bezpieczeństwa” nie może udzielić informacji na temat konkretnych systemów broni. Ale obiecano dostawę szerokiego asortymentu sprzętu wojskowego dla ukraińskich sił zbrojnych, który już dotarł, a w miarę możliwości będą dostarczane kolejne dostawy.

Minister obrony zapowiedziała jednocześnie na środę spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem i generalnym inspektorem Eberhardem Zornem na temat wartego 100 mld euro programu wzmocnienia wojsk. Miało ono odbyć się w poniedziałek, ale z powodu spotkania ministrów UE zostało przełożone na środę.

(DPA,RTR/ jar)

