Niemcy chcą „bardzo szybko” ratyfikować wstąpienie Szwecji i Finlandii do NATO

Państwa NATO oferują Finlandii i Szwecji perspektywę szybkiego przystąpienia do NATO. Niemcy ratyfikują akcesję tych dwóch krajów „bardzo szybko”, powiedziała niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) podczas nieformalnych konsultacji ze swoimi natowskimi kolegami w Berlinie w niedzielę (15.05.). Zastępca Sekretarza Generalnego NATO Mircea Geoana powiedział, że jest pewien, iż sojusznicy rozważą ewentualne wnioski Helsinek i Sztokholmu o członkostwo „konstruktywnie i pozytywnie”.

W Berlinie ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich NATO kontynuowali rozpoczęte w sobotę wieczorem nieformalne konsultacje w sprawie wojny w Ukrainie oraz przyszłych wniosków członkowskich Szwecji i Finlandii. Minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto i jego szwedzka koleżanka Ann Linde wzięli udział w konsultacjach jako goście w sobotę wieczorem.

Bez „gry na zwłokę”

Annalena Baerbock powiedziała, że Niemcy są przygotowane na szybki proces ratyfikacji w przypadku przystąpienia Szwecji i Finlandii do sojuszu. Rząd niemiecki prowadził już w tej sprawie rozmowy ze „wszystkimi partiami demokratycznymi”. Inne państwa NATO również obiecały szybki proces ratyfikacji. Baerbock podkreśliła, że po złożeniu wniosku o członkostwo przez Szwecję i Finlandię nie powinno być „gry na zwłokę”.

Przywódcy Finlandii ogłosili niedawno zamiar ubiegania się o członkostwo w NATO. W Szwecji rządzący socjaldemokraci zamierzają w niedzielę (15.05) ogłosić swoją decyzję w sprawie członkostwa tego kraju w sojuszu. W obu krajach parlamenty muszą jeszcze zatwierdzić ten krok.

Rosyjskie groźby

Po dziesięcioleciach neutralności wojskowej przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO byłoby punktem zwrotnym dla obu krajów. Rosja zareagowała na zapowiedź swojego sąsiada, Finlandii, krytyką i groźbami. Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow powiedział, że Rosja „zdecydowanie” postrzega członkostwo Finlandii w NATO jako zagrożenie. Baerbock powiedziała w niedzielę, że przywódca Kremla Władimir Putin „wepchnął” Szwecję i Finlandię do NATO poprzez swoją wojnę z Ukrainą.

Turcja wyraziła zastrzeżenia co do przystąpienia do Sojuszu dwóch krajów skandynawskich. Prezydent Recep Tayyip Erdogan oskarżył je o bliskie związki z kurdyjskimi ekstremistami. Turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Cavusoglu powtórzył te zarzuty na początku sobotnich konsultacji NATO, ale jednocześnie zasygnalizował gotowość do rozmów.

Wyjść ze „strefy komfortu”

Uczestnicy natowskich konsultacji w Berlinie wyrazili przekonanie, że uda się rozwiać obawy Turcji. Minister spraw zagranicznych Słowacji Ivan Korcok powiedział, że jest „absolutnie pewien, że znajdziemy rozwiązanie”. Minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn stwierdził, że Turcja jest czasami „trudna”. Stwierdził jednak, że oznaki przezwyciężenia sporów dotyczących przyjęcia Szwecji i Finlandii są "niezłe”.

Jednym z głównych tematów konsultacji ministrów spraw zagranicznych państw NATO jest również dalsze wspieranie Ukrainy w walce z wojskami rosyjskimi. Zastępca sekretarza generalnego NATO Geoana podkreślił jedność Sojuszu wobec Rosji. Putin rozpoczął „najbardziej brutalną i cyniczną wojnę od czasów II wojny światowej" – powiedział Geoana. „Był i pewnie nadal jest zaskoczony odwagą Ukraińców i jednością politycznego Zachodu”. NATO „pozostanie zjednoczone i silne oraz będzie nadal pomagać Ukraińcom wygrać tę wojnę”.

Po raz pierwszy w historii Sojuszu ministrowie spraw zagranicznych państw NATO spotkali się na nieformalnych konsultacjach. „Format berliński” powstał z inicjatywy Niemiec. W „strasznych czasach”, które rozpoczęły się wraz z rosyjską wojną przeciwko Ukrainie, „wszyscy musimy wyjść z naszej strefy komfortu” – podkreśliła minister Baerbock. W obliczu „obecnej sytuacji bezpieczeństwa” ważne jest „wzmocnienie NATO pod względem politycznym, ale także militarnym”.

