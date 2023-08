Niemcy. Chłopiec znalazł monetę sprzed niemal 2000 lat

O znalezisku poinformował Urząd ds. Kultury landu Brema, który leży na północy Niemiec. Podano, że dziecko znalazło monetę latem 2022 roku. Chłopiec miał zrobić zdjęcia monety, po czym zwrócić się do archeolog z prośbą o ekspertyzę. Ta poprosiła go, by przyniósł monetę na dni otwarte poświęcone zabytkom, które odbywają się w całych Niemczech każdego roku we wrześniu.

Chłopiec posłuchał tej rady. Archeolog oczyściła monetę, dokładnie się jej przyjrzała i stwierdziła, że chodzi o srebrnego denara z czasów panowania rzymskiego cesarza Marka Aureliusza ponad 1800 lat temu.

Za kilka dni więcej informacji

Na razie Urząd ds. Kultury nie wypowiedział się na temat tego, jaką wartość ma moneta. Nie wiadomo też, czy dla chłopca została przewidziana nagroda finansowa za jej znalezienie. W najbliższy piątek (11.8.23) moneta ma zostać zaprezentowana publicznie. Wtedy też prawdopodobnie będzie o niej wiadomo więcej. Moneta na zdjęciu pochodzi z tego samego okresu.

(DPA/ gwo)