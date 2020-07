Niemcy: Bundestag uchwalił budżet dodatkowy

Koronakryzys na długo zaciąży na niemieckich finansach. Wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz obiecuje jednak, że nie będzie oszczędzał na państwie socjalnym. Na razie godzi się na zaciąganie nowych długów.

Dla zwalczenia koronakryzysu rząd federalny zaciągnął w tym roku długi w rekordowej wysokości prawie 218 mld euro. Dziś (02.07.2020) Bundestag uchwalił drugą już ustawę o budżecie dodatkowym dla sfinansowania rządowego pakietu koniunkturalnego. W ten sposób przewidziane na ten rok nowe zadłużenie osiągnęło poziom 217,8 mld euro. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie działań, które w nadchodzących miesiącach mają zwiększyć konsumpcję na rynku wewnętrznym i ożywić gospodarkę.

Nie naruszymy państwa socjalnego

Wicekanclerz i federalny minister finansów Olaf Scholz z SPD obiecał, że problemy związane z koronakryzysem nie odbiją się negatywnie na niemieckim modelu państwa socjalnego. Jak powiedział "nie będziemy naruszać państwa socjalnego, które tak skutecznie prowadzi nas przez koronakryzys, tylko je rozbudujemy".

Mimo kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa od początku przyszłego roku emerytura podstawowa obejmie stopniowo około 1,3 mln osób o niskich dochodach.

Wielu Niemców o niskich dochodach ucieszy się z objęcia ich emeryturą podstawową

Wskutek uchwalenia już po raz drugi dodatkowego budżetu, niemiecki wskaźnik zadłużenia zwiększył się z niespełna 60 do ponad 75 procent. Już pod koniec marca Bundestag zwiększył budżet o 156 mld euro w celu wyrównania strat z podatków i sfinansowania kolejnych programów pomocowych. Z tego względu zawieszono także czasowo zawarty w konstytucji tzw. hamulec deficytu.

Obecnie obowiązuje także między innymi przez pół roku obniżony podatek od towarów i usług (PTU). Rodziny otrzymają premię w wysokości 300 euro na dziecko. Poza tym małe i średnie firmy, które najbardziej ucierpiały wskutek koronakryzysu, będą mogły skorzystać z rządowego programu świadczeń postojowych w wysokości prawie 25 mld euro. Zmniejszone zyski z podatku od działalności gospodarczej dla władz komunalnych wyrównają wspólnie władze federalne i landowe.

Spłacanie zadłużenia nie będzie łatwe

Nowy budżet dodatkowy uwzględnia także najnowszą prognozę dotyczącą wpływów z podatków. Rząd w Berlinie zakłada, że wskutek koronakryzysu będą one niższe o około 40,5 mld euro niż to przewidywano na początku roku.

Rozmiar nowego zadłużenia w Niemczech można ocenić najlepiej, porównując go do światowego kryzysu finansowego. W rekordowym do tej pory roku 2010, rząd zaciągnął nowe kredyty w wysokości 44 mld euro. Minister finansów Olaf Scholz planuje spłacić większość nowych kredytów w ciągu 20 lat, od roku 2023 począwszy.

Wielu niemieckich ekonomistów, jak również posłowie do Bundestagu z partii Zielonych i Lewica uważają ten zamiar za zbyt ambitny. Obawiają się, że w nadchodzących latach rząd będzie zmuszony poczynić oszczędności w wielu ważnych dziedzinach życia publicznego, żeby spłacać zaciągnięte obecnie długi.

