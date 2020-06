Niemcy: Brandenburgia będzie kontrolować działalność AfD

Decyzja o objęciu obserwacją brandenburskiego oddziału AfD zapadła po "długotrwałej i wnikliwej analizie" - zakomunikowało dziś (15.06.2020) w Poczdamie brandenburskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, odpowiadając na zapytanie agencji DPA. Poinformowano o niej już komisję kontrolną landtagu w Brandenburgii. Wcześniej o tej decyzji doniosły stacje telewizyjne ntv i RTL oraz dziennik "Tagesspiegel". Resort spraw wewnętrznych Brandenburgii podał, że w ciągu dnia przekaże bliższe informacje w tej sprawie.

Wzburzenie w AfD

Dotychczasowy przewodniczący AfD w Brandenburgii Andreas Kalbitz został wykluczony z partii na mocy decyzji większości członków zarządu federalnego Alternatywy dla Niemiec. Posunięcie to jednak wywołało silne poruszenie w szeregach partii, a jej oddział w Brandenburgii w znacznym stopniu wciąż stoi po stronie Kalbitza. Dowodzi tego zmiana w regulaminie klubu poselskiego AfD w parlamencie krajowym Brandenburgii, która pozwala mu na dalsze członkostwo w tym klubie, pomimo formalnego wykluczenia z partii.

Andreas Kalbitz

Andreas Kalbitz jest jednym z czołowych działaczy radykalnego, prawicowego skrzydła w AfD, skupionego wokół Bjoerna Hoeckego, które zostało już co prawda rozwiązane pod koniec kwietnia tego roku, ale nadal zachowuje pewne wpływy w partii. W opinii brandenburskiego oddziału Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli niemieckiego kontrwywiadu cywilnego, Andreas Kalbitz uchodzi za prawicowego ekstremistę.

"Wydarzenie nadzwyczajne w każdej demokracji"

Szef Urzędu Ochrony Konstytucji w Brandenburgii Joerg Mueller powiedział w połowie maja w rozmowie z rozgłośnią RBB, że "jeżeli aktywność tego skrzydła będzie się nadal utrzymywać i da o sobie w jakiś sposób znać, sprawa ta będzie coraz bardziej przykuwać naszą uwagę". Podkreślił jednak przy tym, że poddanie działalności jakiejś partii uważnej obserwacji kontrwywiadu może nastąpić w państwie prawa tylko na podstawie precyzyjnych przepisów i zawsze jest wydarzeniem nadzwyczajnym w każdej demokracji.

Zarząd federalny AfD pozbawił w maju Andreasa Kalbitza członkostwa w partii stosunkiem głosów 7 do 5, przy jednym głosie wstrzymującym się. Powodem tej decyzji był fakt, że Kalbitz wstępując do AfD w 2013 roku przemilczał swoje wcześniejsze członkostwo w zakazanej tymczasem neonazistowskiej organizacji Niemiecka Młodzież Wierna Ojczyźnie (HDJ) i w partii Republikanów na przełomie lat 1993/94. Sam Kalbitz utrzymuje jednak, że nigdy nie był członkiem HDJ i zaskarżył decyzję o wykluczeniu go z partii do jej sądu, jak rownież do sądu cywilnego.

