Niemcy. Brakuje tysięcy nauczycieli dla uczniów z Ukrainy

Na wynik badania przeprowadzonego przez Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW), powołuje się „Welt am Sonntag” (WamS). Według badania, do 5 maja w Niemczech zarejestrowano około 242 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy i liczba ta stale rośnie. To około 3,5 procent wszystkich uczniów w szkołach.

„Biorąc pod uwagę obecny poziom opieki w szkołach, przy wskaźniku 3,5 procent dzieci w wieku szkolnym z Ukrainy potrzebnych byłoby 13 500 dodatkowych nauczycieli w pełnym wymiarze godzin” - powiedział autor badania Wido Geis-Thöne.

Jeśli odsetek ten wzrośnie do pięciu procent, oznaczałoby to zapotrzebowanie na 19 400 nowych etatów nauczycielskich. „Jeśli przyjmiemy, że klasa liczy 15 uczniów, co ma sens w przypadku klas powitalnych, przy odsetku 3,5 proc. liczba ta wyniosłaby 20 200 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 28 900 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin przy 5 proc”.- tłumaczy ekspert.

Poszukiwani nauczyciele-emeryci

Aby zapewnić krótkotrwałą poprawę sytuacji, kilka krajów związkowych rozpoczęło kampanie mające na celu przywrócenie do pracy emerytowanych nauczycieli. Od początku wojny zawarto nowe umowy z kilkuset osobami - wynika z ankiety przeprowadzonej przez „Welt am Sonntag” w ministerstwach edukacji krajów związkowych.

Według ankiety, na przykład w Hamburgu 84 nauczycieli chciałoby powrócić z emerytury, by pomagać w nauczaniu ukraińskich dzieci, w Badenii-Wirtembergii - 60, w Saksonii-Anhalt - 88, a w Dolnej Saksonii - 88. W perspektywie krótkoterminowej taka strategia ma sens, uważa Anja Bensinger-Stolze, członek zarządu Związku Zawodowego Edukacji i Nauki (GEW). Jednak droga reaktywowania emerytowanych nauczycieli „została już szeroko wykorzystana”, a jej potencjał jest „ograniczony”.

