Niemcy. Brakuje 306 tysięcy miejsc opieki dla małych dzieci

Według najnowszych badań w tym roku w Niemczech brakuje około 306 000 miejsc opieki dziennej dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Zgodnie z niedawną analizą przeprowadzoną przez Niemiecki Instytut Gospodarczy (IW) oznacza to, że 13,6 procent dzieci w tym wieku nie może skorzystać z takiej opieki. Według badania luka ta zmniejszyła się o 38 200 miejsc w porównaniu do 2023 roku. Jednak ogólnie rzecz biorąc, rozbudowa miejsc opieki nad dziećmi w Niemczech „obecnie robi niewielkie postępy” – wynika z badania.

Podobnie jak w poprzednich latach istnieje duża dysproporcja między wschodnimi i zachodnimi landami. W tym roku w zachodnich Niemczech brakuje 277 900 miejsc dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, podczas gdy we wschodnich Niemczech brakuje jedynie 28 200 miejsc. W 2023 roku luka w zachodnich Niemczech wynosiła jeszcze 310 200 miejsc, a we wschodnich 34 200. Jednak z danych IW nie wynika, że spadek braku miejsc ma charakter trwały. Skala niezaspokojonego popytu na miejsca w przedszkolach dla dzieci poniżej trzeciego roku życia w ciągu ostatnich dziesięciu lat była zmienna - ale utrzymywała się na wysokim poziomie.

Według autora badania, Wido Geis-Thöne, w obliczeniach uwzględniono zarówno potencjalne miejsca w przedszkolach, jak i możliwe miejsca opieki nad dziećmi u prywatnych opiekunek.(tzw. Tagesmutter, przyp. red.)

Zapotrzebowanie na ponad 1,15 miliona miejsc

Obliczona przez IW luka wynosząca dokładnie 306 100 miejsc opiera się na reprezentacyjnej ankiecie w grupie 8754 rodziców przeprowadzonej przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny.

Na podstawie danych z bieżącego roku IW zakłada, że w tym roku potrzebnych będzie łącznie 1,154 miliona miejsc opieki dla tej grupy wiekowej. Generalnie, analiza IW zakłada, że w nadchodzących latach należy spodziewać się mniejszej liczby dzieci ze względu na spadający wskaźnik urodzeń. Na wschodzie kraju „redukcja infrastruktury opieki nad dziećmi jest zatem nieunikniona”. Eksperci uważają jednak, że uwalniane zasoby kadrowe powinny być inwestowane w poprawę jakości przedszkoli i żłobków. Jest to również celem poprawki do tzw. ustawy o jakości ośrodków opieki dziennej, która została przyjęta przez Bundestag w zeszłym tygodniu. Zgodnie z tym, środki, które rząd Niermiec przeznacza landom na opiekę nad dziećmi, mają w ciągu najbliższych dwóch lat wynieść prawie cztery miliardy euro, przy czym głównie będą one przeznaczone na pozyskiwanie i utrzymanie personelu opiekuńczego w placówkach.

W przypadku zachodnich Niemiec autor badania Geis-Thöne wzywa do znacznie szybszego rozszerzenia oferty opieki nad dziećmi. Z badania wynika, że popyt w tym regionie „prawdopodobnie jeszcze wzrośnie”.

(DPA/jar)

