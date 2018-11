Niemcy: BKA nasila walkę z cyberprzestępczością

"W walce z cyberprzestępczością należymy do czołowej piątki na świecie", powiedział na jesiennej konferencji Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) w Wiesbaden w środę 21 listopada jego szef Holger Münch. Jego zdaniem niemieckie sukcesy w tym zakresie należy mierzyć przede wszystkim zdolnością odpierania cyberataków podejmowanych przez hakerów, będących częścią wojny cybernetycznej prowadzonej przez inne państwa. Münch szczegółowo omówił różne możliwości działań podejmowanych przez policję i inne służby "w czasach dużych, zmiennych i różnorodnych danych, tzw. big data, algorytmów i systemów autonomicznych". Jego wystąpienie mogło przypominać referat naukowy, ale w rzeczywistości był to apel o lepsze wyposażenie techniczne, więcej fachowego personelu i nowe przepisy prawne, sprzyjające działaniom podejmowanym przez BKA. Tylko w ten sposób, w jego przekonaniu, można skutecznie występować przeciwko cyberprzestępcom zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej.

Niemieccy politycy podzielają jego stanowisko. Nic dziwnego, ponieważ coraz częściej sami padają ofiarą cyberataków. W lutym tego roku podano do wiadomości, że anonimowi hakerzy przez dłuższy czas mieli dostęp do pewnych baz danych rządu federalnego, co wywołało zrozumiały niepokój, że mogli w ten sposób wejść w posiadanie różnych poufnych informacji. Niemieckie służby podejrzewają, że za tym atakiem kryją się rosyjscy hakerzy pracujący nierzadko dla władz w Moskwie. Między innymi z tego powodu Niemcy dużo inwestują w cyberbezpieczeństwo. Ważnym elementem podejmowanych działań jest ochrona elektrowni, szpitali i infrastruktury transportu.

"Eksperci komputerowi nie rosną na drzewach"

BKA korzysta na zwróceniu przez rząd większej uwagi na zagrożenia ze strony cyberprzestępców. Liczba jego pracowników ma zostać zwiększona z ok. 5 tys. 800 do 8 tysięcy osób. Najbardziej poszukiwani są eksperci komputerowi. Na stronie internetowej Urzędu można znaleźć wiele ofert pracy dla techników systemowych i głównych architektów IT. Niestety, jak żartobliwie zauważył szef BKA w rozmowie z Deutsche Welle, "eksperci komputerowi nie rosną na drzewach", ale Holger Münch jest przekonany, że jego urząd znajdzie wystarczająco pilnie mu potrzebnych fachowców. Jednym z podejmowanych przez niego działań w tym zakresie jest zachęcanie do pracy w BKA studentów studiów licencjackich, którzy później jako internetowi analitycy mogliby swobodnie poruszać się po darknecie.

Szef BKA Holger Münch

Darknet, zwany również głębokim albo mrocznym internetem, do którego można dotrzeć tylko dzięki utajonym informacjom i specjalnemu oprogramowaniu, przyciąga przestępców wszelkiej maści. Wdarcie się do tego nielegalnego skarbca owoców zakazanych jest dla młodych komputerowych zapaleńców, dużo bardziej ekscytującym wyzwaniem niż stworzenie własnego programu komputerowego, zapewnia szef BKA, który właśnie z tego powodu stawia na młodych ludzi zafascynowanych komputerami i internetem. Uzyskanie przez policję szybkiego dostępu do darknetu pozwala jej na zwalczanie najrozmaitszych nielegalnych operacji, od handlu dziecięcą pornografią po handel bronią.

Federalny Urząd Kryminalny zamierza przeprowadzić wewnętrzną reformę organizacyjną aby skuteczniej stawić czoło różnym cyberprzestępcom. W tej chwili jego specjaliści do walki z cyberprzestępczością byli częścią wydziału ciężkiej i zorganizowanej przestępczości, ale w niedalekiej przyszłości otrzymają własny wydział. Jak twierdzi Holger Münch będą w nim mogli opracować i rozwinąć własne metody i narzędzia pracy odpowiadające aktualnym wymaganiom. W ten sposób BKA chce przejąć więcej odpowiedzialności za obronę zagrożeń dla Niemiec płynących z cyberprzestrzeni.

Odwrót od zasady "każdy robi swoje"

W przeciwieństwie do władz policji w 16 niemieckich krajach związkowych Federalny Urząd Kryminalny uważa się za placówkę, która pracuje na odmiennych zasadach. W niemieckiej policji wciąż obowiązuje niepisana zasada "każdy robi swoje", co prowadzi nierzadko do sporów kompetencyjnych i utrudnia wprowadzanie zmian organizacyjnych. Mimo to szef BKA jest przekonany, że uda mu się przeprowadzić z sukcesem modernizację na wszystkich poziomach.

Münch przyznał jednak, że nie będzie to łatwym zadaniem. Przede wszystkim dlatego, że codzienna praca policji wygląd inaczej od tego, co można obejrzeć w popularnych telewizyjnych serialach kryminalnych. Ich bohaterowie w policyjnych mundurach albo po cywilnemu z łatwością posługują się smartfonem i tabletem i śmigają po internecie niczym najlepsi hakerzy. Rzeczywistość wygląda inaczej. Policjanci pracują na ogół w mało atrakcyjnych pomieszczeniach biurowych na komendzie, a komputer dla wielu z nich pod pewnymi względami wciąż jest czarną magią. Program "Policja 2020" ma zmienić ten stan rzeczy. Nowych impulsów BKA spodziewa się także po konferencji pod koniec listopada, na którą zaproszono 140 specjalistów od oprogramowania.