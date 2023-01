WIDEO DNIA

Niemcy: biurowiec z odpadów budowlanych

Nowy trend w budownictwie: stary dom daje życie nowemu; do budowy wykorzystuje się materiały z rozbiórki. Tak powstaje most pomiędzy przeszłością i przyszłością, a pzzy okazji chroni się środowisko naturalne. Jak to zrobić? Przykład z Berlina: tak zbudowano dom, w którym powstała jedna z najbardziej innowacyjnych przestrzeni coworkingowych.