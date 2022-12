Niemcy: biskupi wzywają do dialogu między Ukrainą a Rosją

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Georg Baetzing wezwał do znalezienia drogi do zawarcia pokoju między Rosjanami a Ukraińcami. – Nawet jeśli wsparcie dla kraju, który został zaatakowany przy naruszeniu prawa międzynarodowego, musi być kontynuowane zapewniając wszystkie potrzebne dobra, to jednocześnie już teraz potrzebne są inicjatywy pokojowe – powiedział biskup Limburga w niedzielnym kazaniu bożonarodzeniowym. – Bo jak inaczej ma to przebiegać, gdy, miejmy nadzieję, już wkrótce zamilknie wreszcie broń? – wskazał Georg Baetzing.

Ewangelicki biskup Bawarii Heinrich Bedford-Strohm wezwał w świątecznym orędziu do wzmożonego dialogu zarówno w sporach na tle społecznym, jak i w polityce światowej. –Wszyscy ubolewamy nad cierpieniem spowodowanym przez nielegalną i karygodną inwazję armii rosyjskiej na mieszkańców Ukrainy. I potępiamy terror, jaki sprowadza na tamtejszą ludność bombardowanie ukraińskiej infrastruktury – powiedział były przewodniczący Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD). – Nie może to jednak oznaczać całkowitego zerwania relacji. Nie może być tak, że o wszystkim decyduje logika wojny – dodał biskup ewangelicki.

Zasiać ziarno pokoju

Z kolei Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec stwierdził, że wojna i brutalne łamanie praw człowieka w Ukrainie sieją nienawiść. – I pewnie jeszcze nie raz i przez kolejne pokolenia sprowokuje ona na powrót przemoc – podkreślił Georg Baetzing. Dlatego, jak dodał, należy zadać sobie pytanie, jak można zasiać już teraz ziarno pokoju. – Czy rozmowy dyplomatyczne i budowanie zaufania mogą doprowadzić ludzi obu stron do rozmów i projektów na rzecz pokoju? – pytał duchowny z Limburga, konstatując jednocześnie, że jest to pytanie, które kieruje także do chrześcijan w Niemczech, bo przecież żyje tu wiele osób zarówno z Ukrainy, jak i Rosji. – Wyciągnijmy do nich rękę i rozmawiajmy o świetle i wspólnych perspektywach pośród ciemności wojny i zniszczenia – zaapelował Georg Baetzing.

Rosyjska wojna w Ukrainie i ewentualne sposoby wiodące do zawarcia pokoju zdominowały także kazania innych czołowych duchownych niemieckich podczas nabożeństw wigilijnych.

Próba zakłócenia nabożeństwa

Jak podała policja w Stuttgarcie, grupa aktywistów klimatycznych „Ostatniego Pokolenia" chciała zakłócić w sobotę 24 grudnia transmisję telewizji ARD z nabożeństwa wigilijnego w dzielnicy Stuttgartu Mohringen. Zostało to jednak udaremnione.

Minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann skrytykował w niedzielę na Twitterze nieudaną akcję aktywistów klimatycznych. Jak napisał: „Temu, kto chce przemocą zakłócić nabożeństwo w okresie Świąt Bożego Narodzenia, by promować cele polityczne, nie da się pomóc". I dodał: „W ten sposób nie znajdzie się zwolenników, lecz tylko przeciwników". Według polityka FDP grupa „Ostatnie Pokolenie" szkodzi w ten sposób traktowanej poważnie ochronie klimatu.

