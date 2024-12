Niemcy bez budżetu. Co najmniej do lipca 2025 r.

W związku z przedterminowymi wyborami do Bundestagu niemieckie Ministerstwo Finansów nie spodziewa się uchwalenia budżetu na nadchodzący rok wcześniej niż w lipcu przyszłego roku. Wynika to z okólnika w sprawie tzw. prowizorium budżetowego, który ministerstwo wysłało do najwyższych władz federalnych.

Te zasiłki będą wypłacane

Do tego czasu w stosunku do wydatków obowiązują ścisłe zasady. Nadal wypłacane będą: zasiłek obywatelski, emerytura, zasiłek rodzinny i dotacje z istniejących programów. To samo dotyczy też zaplanowanych wydatków budowlanych, na przykład na remont kolei. Nie można jednak inicjować nowych projektów.

Projekt budżetu na rok 2025 musi zostać na nowo rozpatrzony przez przyszły rząd, Bundestag i Bundesrat. Jeśli negocjacje koalicyjne pójdą sprawnie, Bundesrat może uchwalić budżet 11 lipca przyszłego roku – wynika z okólnika Ministerstwa Finansów. Byłaby to ostatnia sesja przed letnią przerwą parlamentarną.

Do wykorzystania 45 proc. budżetu

Aby do tego czasu resorty nie wydawały nieproporcjonalnie dużo środków, mogą one wykorzystać tylko 45 proc. budżetu, który na 2025 rok zaplanowała upadła koalicja socjaldemokratów (SPD), Zielonych i liberałów (FDP).

Obliczenia te opierają się na projekcie rządowym zatwierdzonym przez gabinet i korektach wprowadzonych przez komisję budżetową Bundestagu.

Rząd Olafa Scholza planował ostatnio wydatki na sumę prawie 490 mld euro, z czego ponad jedna dziesiąta miała być sfinansowana na kredyt.

Jednak kwota na wydatki nie jest sztywna i minister finansów może ją w każdej chwili dopasować. Może ona też zostać przekroczona w przypadku prawnie uzasadnionych zobowiązań, a dany resort i komisja budżetowa mogą zezwolić na dalsze przekroczenia wydatków. Niemieckie państwo jest w każdym razie zdolne do działania – uspokaja resort finansów.

(DPA/dom)

