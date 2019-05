Niemcy: Banki mleka matki przeżywają rozkwit

Powód, dla którego Jana Bartsch została honorową dawczynią, leży właśnie w łóżeczku. Emil przyszedł na świat kilka miesięcy temu. Był wcześniakiem. Konieczne były operacje, w tym czasie Emil nie był w stanie pić mleka matki. Jana zdecydowała, że będzie odciągać mleko aż do dnia, w którym jej syn będzie mógł ssać. – Najpierw zapełniła się nasza zamrażarka, a potem zamrażarka teściów – mówi 29-letnia matka. Później w Klinice Uniwersyteckiej w Magdeburgu zapełniła się półka. Ostatecznie Jana darowała swoje mleko innym niemowlętom.

Banków mleka przybywa

Pomysł banków mleka matki ma już sto lat, ale w Niemczech właśnie przechodzi renesans. Jeszcze w 2016 roku w całym kraju istniało 15 tego typu placówek, obecnie już 23. I ciągle powstają nowe – mówi szef banku mleka kobiecego w Magdeburgu, Ralf Boettger, twórca krajowej inicjatywy angażującej się w rozbudowę systemu mlekodawstwa. – Chcemy, by za pięć lat w każdym kraju związkowym istniał co najmniej jeden bank mleka matki i wszystkie wcześniaki miały dostęp do darowanego pokarmu – wyjaśnia Anne Sunder-Plassmann, przedstawicielka inicjatywy.

Najlepsze dla wcześniaków i noworodków

Mleko matki to najlepszy pokarm dla wcześniaków i noworodków – podkreśla Boettger. Wprawdzie w sztucznym mleku jest wiele podobnych składników, ale nie każdy składnik może być imitowany. Mleko matki ma nieodzowne zalety dla rozwoju systemu odpornościowego i ochrony przed infekcjami.

Mleko matki to najlepszy pokarm dla wcześniaków i noworodków - twierdzą neonatolodzy

Wcześniaki, które są karmione w naturalny sposób, rzadziej chorują. – Mleko matki daje ochronę – bilansuje Boettger. – Wiele matek ma za dużo pokarmu – dodaje neonatolog. Inne z kolei z różnych powodów nie są w stanie karmić. Żeby ich pociechy rozwijały się dobrze, otrzymują mleko honorowych dawczyń. Wcześniaki, które nie potrafią ssać, są karmione przy pomocy sondy.

Dla własnych pacjentów

U Jany Bartsch pompka do mleka jest zawsze w zasięgu ręki. Mleko odciąga najczęściej nocą, gdy Emil już śpi. Teraz Jana ma już mniej pokarmu, ale na początku była w stanie zapełnić dziennie półtoralitrową butelkę. – Nie chciałam tego wylewać – mówi.

Otwarty w 2014 roku bank mleka w Magdeburgu pomógł już ponad 300 małym pacjentom. Otrzymali łącznie 1230 litrów od prawie 80 dawczyń. – Mamy teraz wystarczająco dużo mleka dla naszych własnych pacjentów – mówi Boettger, założyciel placówki.

Mlekodawstwo opiera się na podobnych zasadach jak krwiodawstwo. Ważne jest, by kobieta była zdrowa, co musi potwierdzić m.in. badanie krwi. Pokarm badany jest także pod kątem zarazków.

Stuletnia tradycja

Historia niecodziennego banku w Magdeburgu liczy już sto lat. W maju 1919 roku powstał pierwszy punkt zbiorczy dla kobiecego mleka, zainicjowany przez pediatrę Marie-Elise Kayser, która sama była karmiącą matką. Podobne placówki powstały wkrótce w innych miastach.

Banki mleka przetrwały w byłej NRD, podczas gdy w Zachodnich Niemczech zostały w latach 70. zamknięte. Powodem mogło być ulepszone sztuczne mleko i masowa reklama, która mu towarzyszyła – stwierdza Anne Sunder-Plassmann. W wielu innych krajach przyczyną likwidacji placówek był wirus HIV.

Jak pokazuje mapka inicjatywy na rzecz honorowego mlekodawstwa, banki mleka kobiecego dominują we wschodnich krajach związkowych Niemiec. W byłej NRD jest ich 15, a w zachodniej części tylko 8. Na szczęście co rusz powstają nowe. W ubiegłym roku w Augsburgu i Vechcie, w tym roku w Hannowerze. Wkrótce zostaną otwarte banki we Frankfurcie nad Menem i Wolfsburgu.

(dpa/dom)