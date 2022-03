Niemcy. Badania nad szczepionką mRNA na raka

Założyciel firmy BioNTech, producenta pierwszej szczepionki na COVID-19, Ugur Sahin rozwija w Instytucie Helmholtza „HI-TRON” w Moguncji wydział badań naukowych nad terapią raka, opartą o technologię mRNA. Celem badań będzie stworzenie skutecznej immunoterapii i identyfikacja nowych biomarkerów dla leczenia chorób nowotworowych, aby rozwinąć spersonalizowaną terapię raka - poinformowało Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu (DKFZ).

Sahin jest pionierem wykorzystania technologii mRNA na świecie. Już od lat 90. ubiegłego wieku prowadził badania nad szczepionką przeciwnowotworową w oparciu o mRNA, a w 2019 roku technologia ta pozwoliła na szybkie stworzenie pierwszej skutecznej szczepionki na koronawirusa.

Potrzeba jeszcze wielu badań

W założeniu dzięki cząstkom przekaźnikowym mRNA system immunologiczny miałby być pobudzany do zwalczania komórek rakowych. Pozwoliłoby to na szybką i względnie łatwą produkcję bardzo spersonalizowanych szczepionek przeciwnowotworowych. Jak podało DKFZ, wymaga to jeszcze wielu głębokich badań, m.in. nad tym, jakie rodzaje nowotworów mogą być leczone w ten sposób oraz czy szczepionka byłaby wystarczającą terapią.

DKFZ, Uniwersytet Medyczny w Moguncji oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w tym mieście rozpoczęły współpracę z Sahinem w ramach „HI-TRON” już w lutym tego roku. Z kolei w grudniu 2021 roku poinformowano, że żona Sahina, współtwórczyni szczepionki na COVID-19, Özlem Türeci objęła profesurę w „HI-TRON” i ma poświęcić się przede wszystkim pracy nad spersonalizowaną terapią nowotworów.

(AFP, DPA/ widz)