Niemcy. Będzie więcej pieniędzy na kliniki pediatryczne

Apel WHO: dzieci muszą się ruszać!

Tylko dla ruchliwych!

Dzieci, które się dużo ruszają, mogą bez problemu pozwolić sobie potem na porcję słodyczy. Dramat zaczyna się, kiedy słodyczami, a jeszcze gorzej fast foodami, opycha się "leniwiec". Skutkuje to wzrostem wagi ciała, i jest to nie tylko problem estetyczny: otyłe dzieci cierpią potem na choroby wieńcowe, cukrzycę i wysokie ciśnienie, co może doprowadzić nawet do zawału serca czy wylewu.