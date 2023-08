Niemcy: atak nożownika w szkole. Ranne dziecko

Do ataku doszło około godziny 9:40 w kompleksie szkolnym w Bischofswerdzie w Saksonii na wschodzie Niemiec. Do szkoły podstawowej wszedł uzbrojony w nóż 16-latek, który jest uczniem sąsiedniego liceum. Zraniony uczeń trzeciej klasy podstawówki trafił do szpitala. Dziecko ma obrażenia głowy i szyi, ale jego stan jest stabilny.

Według dziennika „Bild” napastnik podpalił się, jednak szybko interweniowała wezwana przez nauczycieli policja. Chłopak został obezwładniony i trafił do szpitala.

Okoliczności zdarzenia były początkowo niejasne. Wiadomo, że po wtargnięciu 16-latka na teren podstawówki w „amoku” – jak podają niemieckie media – nauczyciele zebrali dzieci w bezpiecznym miejscu i uruchomili alarm. Specjalna grupa zadaniowa policji pojawiła się w szkole po 9:45. W akcji wzięły też udział dwa helikoptery ratownictwa medycznego.

„Czyn ten to dla wszystkich duże obciążenie psychiczne. Rodziny i dzieci znajdują się pod opieką zespołu interwencji kryzysowej” – zapewnia rzecznik policji w pobliskim Görlitz Maximilian Funke cytowany przez „Bild”. Policja nie podaje na razie informacji nt. sprawcy i jego motywów.

W poniedziałek, 21 sierpnia, w Saksonii rozpoczął się rok szkolny – uczniowie powrócili do szkół po sześciotygodniowych wakacjach.

(DPA/mar)