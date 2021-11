Niemcy. Atak nożownika w pociągu

W ataku nożownika rannych zostało kilka osób. Jak poinformował rzecznik policji Górnego Palatynatu, zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie ataku. Na razie nie ma żadnych informacji, że są kolejni sprawcy. Śledczy badają motywy jego działania.

Jak podaje niemiecka agencja prasowa DPA, powołując się na służby bezpieczeństwa, podejrzany to 27-letni Syryjczyk. „Bild” dodaje, że żył w Niemczech od 2014 roku i jego status uchodźcy był uregulowany. Miał on zranić nożem trzy osoby. Dwie z nich poważnie. Według „Bilda” zranione osoby to mężczyźni w wieku 26,39 i 60 lat.

Dziennik zaznacza także, że zachowanie zatrzymanego mężczyzny rzucało się w oczy i miał on wołać w pociągu o pomoc.

Policja zatrzymała podejrzanego 27-latka

Zgodnie z informacjami podanymi przez policję, krótko po godzinę dziewiątej rano w sobotę (6.11.21) otrzymała ona telefon alarmowy, że pociąg ICE zatrzymał się na dworcu w Seubersdorf w powiecie Neumarkt w Górnym Palatyncie. Policja wysłała na miejsce posiłki.

Trasa Ratyzbona-Norymberga zamknięta

Trasa Ratyzbona-Norymberga od godziny dziewiątej rano była zamknięta. Rzecznik Deutsche Bahn relacjonował, że inne pociągi na tej trasie były najpierw zatrzymywane na odpowiednich stacjach. Później ruch przekierowywano, co dla pasażerów oznaczało wydłużenie podróży o 30-60 minut.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer nie krył przerażenia zdarzeniem. „Okrutny atak w ICE jest straszny” – cytował jego słowa rzecznik ministerstwa Steve Alter na Twitterze.

Seehofer wyraził także nadzieje, że ranne osoby i te, które były świadkami zdarzenia, szybko i w pełni wrócą do zdrowia. Podziękował także policji i załogom pociągów „za ich odważne zaangażowanie”. Dodał także, że dopiero po wyjaśnieniu sprawy będzie możliwa jej ocena.

Niemieckie koleje Deutsche Bahn poinformowały na Twitterze, że nie wiadomo, kiedy trasa będzie przejezdna. „Nadal dochodzi do opóźnień” – napisano.

(DPA/ gwo)