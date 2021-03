Niemcy: AstraZeneca wraca do łask

Zgodnie z zaleceniem Europejskiej Agencji Leków (EMA), podawanie szczepionki firmy AstraZeneca przeciw koronawirusowi zostało wznowione. Poszczególne landy podają ją różnym grupom wedle własnych koncepcji.

Na przykład w Badenii-Wirtembergii dostępne terminy będą nadal oferowane osobom powyżej 80 roku życia. W Nadrenii Północnej-Westfalii, AstraZeneca ma być dostępna dla wybranych grup zawodowych, w tym nauczycieli szkół podstawowych i specjalnych – co zresztą budzi wiele kontrowersji. W Kraju Saary szczepienia mają być kontynuowane w grupie lekarzy pierwszego kontaktu oraz w szpitalach. W Hamburgu zaś preparat firmy AstraZeneca ma być podawany w specjalistycznych gabinetach osobom cierpiącym na szczególne schorzenia.

Konieczna informacja o ryzyku

Sekretarz generalny Niemieckiego Towarzystwa Immunologicznego, Carsten Watzl, powiedział agencji informacyjnej dpa, że nadszedł czas, by nadrobić zaległości w szczepieniach. Zgodnie z wcześniejszymi danymi Instytutu Roberta Kocha (RKI), podczas kilkudniowej przerwy przepadało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy terminów szczepień dziennie. Może to oznaczać więcej zgonów z powodu Covid-19 w przyszłości.

Zdaniem Watzla, zalecenie EMA było do przewidzenia. „Teraz trzeba tylko dobrze informować, że istnieje ryzyko rzadkiej zakrzepicy żył mózgowych" – podkreślił. I dodał, że wobec ryzyka wystąpienia ciężkiego lub śmiertelnego przebiegu Covid-19, więcej sensu ma w każdym razie przyjęcie szczepionki AstraZeneca niż czekanie miesiącami na inną dostępną szczepionkę.

Włączenie lekarzy rodzinnych

Przyspieszenie akcji szczepień to temat piątkowego, kolejnego już „szczytu szczepionkowego” z udziałem kanclerz Angeli Merkel i przedstawicieli władz krajów związkowych.

Kolejny temat do omówienia to zaangażowanie lekarzy pierwszego kontaktu. Minister zdrowia Bawarii Klaus Holetschek (CSU) powiedział agencji informacyjnej dpa, że włączenie ich do kampanii szczepień byłoby mocnym, pozytywnym sygnałem.

Przewodniczący komisji zdrowia w Bundestagu Erwin Rueddel oczekuje, że akcja szczepień nabierze tempa, jeśli tylko włączeni zostaną do niej lekarze rodzinni. Polityk CDU zażądał jednak na łamach „Passauer Neue Presse", aby w gabinetach lekarskich nie obowiązywała już dotychczasowa hierarchia ważności. „Lekarze znają swoich pacjentów i sami wiedzą, kogo traktować priorytetowo" - powiedział polityk.

Liderka grupy parlamentarnej Partii Zielonych Katrin Goering-Eckardt wezwała również do natychmiastowego dopuszczenia lekarzy rodzinnych i zakładowych do szczepień. „Znają swoich pacjentów, wiedzą też, komu co i jak muszą wytłumaczyć" – powiedziała w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Oczekiwane większe dostawy

10 marca ministrowie zdrowia krajów związkowych uzgodnili zalecenie na dzisiejszy szczyt szczepionkowy: szczepienia w maksymalnie 70.000 gabinetów lekarzy rodzinnych i specjalistów mają się rozpocząć w całym kraju najpóźniej 19 kwietnia. Władze landów chcą również, aby w fazie początkowej punkty szczepień w całym kraju miały do dyspozycji 2,25 mln dawek szczepionki tygodniowo.

Federalny minister zdrowia Jens Spahn powiedział tydzień temu, że gdyby 50.000 praktyk lekarskich przyłączyło się do akcji i ograniczyło się do 20 szczepień tygodniowo, to gabinety potrzebowałyby miliona dawek. Jednak kraje związkowe mówią o 2,25 mln dawek, zatem – jak podkreślił minister – dostępna musi być większa ich liczba.

Oczekiwany jest wzrost dostaw. W drugim kwartale BioNTech/Pfizer i Moderna mają dostarczyć 46,6 mln dawek szczepionki na koronawirusa, a AstraZeneca - 16,9 mln.

