Niemcy: Arabscy uchodźcy i Żydzi zwiedzą Auschwitz

Młodzi uchodźcy z Syrii i Iraku razem z młodymi Żydami wybiorą się od 6 do 10 sierpnia br. do Polski. W programie podróży 25-osobowej grupy z Turyngii, Szlezwiku-Holsztyna i Nadrenii Północnej-Westfalii będzie m.in. zwiedzanie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i spotkanie z byłym więźniem. Ich podróż to wspólny projekt Unii Progresywnych Żydów w Niemczech i Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech. Udział w podróży zapowiedzieli też politycy:premier Turyngii Bodo Ramelow, Szlezwiku-Holsztyna Daniel Guenther oraz minister edukacji tego landu Karin Prien.

Debata o integracji

– Okazją była debata na temat integracji, w której politycy powtarzali, że jeśli chcemy zintegrować uchodźców, musimy przybliżyć im historię Niemiec i historię narodowego socjalizmu – powiedziała Katolickiej Agencji Informacyjnej sekretarz generalna Unii Progresywnych Żydów w Niemczech, Irith Michelsohn. – Niektórzy z uchodźców mają traumatyczne doświadczenia z przeprawy przez Morze Śródziemne, podczas której utonęli też członkowie ich rodzin. W swoich ojczyznach, w Syrii i Iraku, byli wychowywani w duchu wrogości wobec Żydów i Izraela – wyjaśniła.

Religia nie musi dzielić

Podróż jest szansą do wymiany poglądów między młodymi ludźmi różnych religii. – To może być początek pokojowej koegzystencji w Niemczech – stwierdziła Michelsohn. Wyraziła także swoje poparcie dla kontrowersyjnego pomysłu, by wizyty w miejscach pamięci na terenach byłych niemieckich obozów koncentracyjnych były obowiązkowe m.in. dla uczniów. – Każdy, kto zwiedził takie miejsce – nie musi to być Auschwitz – nie może negować Holokaustu. Bardziej autentycznie się nie da i ten rozdział jest częścią niemieckiej historii – stwierdziła.

