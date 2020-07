Niemcy. Aplikacja ostrzegawcza nie działa jak należy

Ponad miesiąc po uruchomieniu aplikacji ostrzegawczej przed koronawiusem znane są dalsze problemy techniczne z jej użytkowaniem. Według badań przeprowadzonych przez portal tagesschau.de, weryfikacja kontaktów na wielu telefonach w oparciu o system Android działa tylko niekompletnie. Podobne problemy stwierdzono w przypadku iPhone'a.

Jak poinformował w piątek (24.07.2020) portal internetowy ARD, użytkownicy niekiedy przez wiele tygodni nie byli informowani za pośrednictwem aplikacji, czy mieli kontakt z osobami zakażonymi. Również piątkowe wydanie „Bild-Zeitung” donosiło o podobnych problemach z milionami urządzeń z systemem Android. Okazało się, że aplikacja działała słabo lub wcale. Użytkownicy zostali ostrzeżeni zbyt późno lub wcale, ponieważ aplikacja nie zawsze automatycznie aktualizowała się w tle.

Jak podał portal tagesschau.de, firma informatyczna SAP, która opracowała aplikację wspólnie z Deutsche Telekom, przyznała się do błędu. Twórca oprogramowania aplikacji w SAP, Thomas Klingbeil potwierdził: „Są problemy i mam wielką nadzieję, że albo zostaną one rozwiązane bardzo, bardzo szybko, albo znajdziemy skuteczny sposób na ich obejście (...), by i tak uruchomić tę aplikację”. Mowa jest też o problemie z aktualizacją na iPhone'ach.

Aplikacja ostrzegawcza powinna właściwie działać w tle i aktualizować dane, nawet, jeśli nie jest otwarta. W przypadku spotkania z osobą, która miała pozytywny wynik testu na koronawirusa, telefon komórkowy za pomocą powiadomienia powinien aktywnie alarmować właściciela o zwiększonym ryzyku. „Mamy problem z systemem operacyjnym , który najwyraźniej nie wywołuje aktualizacji tła”- powiedział Klingbeil.

Niedbalstwo resortu zdrowia?

W piątek niemiecki resort zdrowia znalazł się pod pęgierzem. „To, że Ministerstwo Zdrowia najwyraźniej ukryło fakt, że ostrzeżenie nie pojawiało się na różnych urządzeniach przez długi czas, jest rażącym zaniedbaniem” - powiedział Frank Sitta, zastępca przewodniczącego klubu poselskiego FDP w Bundestagu. Rzecznik SPD ds. polityki cyfrowej Jens Zimmermann, w gazecie „Handelsblatt” zażądał od ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU) szybkich wyjaśnień.

Według zapewnień resortu aplikacja działała „przez cały czas”. A rzecznik prasowy firmy SAP, powiedział, że „nie ma żadnej usterki w aplikacji”. Jednakże niektóre urządzenia z systemem Android uniemożliwiły aplikacjom stałe działanie w tle, przekonuje dalej ministerstwo zdrowia. „Dotyczy to nie tylko aplikacji ostrzegawczej przed wirusem, ale wszystkich aplikacji na tych smartfonach”. Jednak aplikacja ostrzegawcza wymienia anonimowe kody z innymi smartfonami nawet bez aktualizacji w tle.

W najnowszej wersji aplikacji problem aktualizacji tła został rozwiązany. Jak wyjaśniła na Twitterze rzeczniczka rządu Ulrike Demmer, niektórzy użytkownicy muszą aktywować go sami, co jest całkiem proste.

Nie rozwiązany problem z iPhone'ami

W przeciwieństwie do urządzeń z systemem Android, w przypadku iPhone'ów problem najwyraźniej nie został jeszcze rozwiązany. Niektórzy użytkownicy zgłaszają do ARD, że przez więcej niż dziesięć kolejnych dni nie było żadnej synchronizacji. Według zapewnień programistów, zauważyli oni ten problem tydzień temu. Ale rozmiar problemu został rozpoznany dopiero w piątek, po dokładnym przyjrzeniu się systemowi operacyjnemu Apple po wcześniejszych doniesieniach o błędach systemu Android. „Programiści pracują w pośpiechu nad znalezieniem rozwiązania”- zapewnił niemiecki resort zdrowia. Rzecznik SAP Hilmar Schepp jest przekonany, że tymczasowe rozwiązanie będzie dostępne na początku przyszłego tygodnia.

Aplikacja ostrzegawcza przed koronawirusem powinna pomóc w śledzeniu i przerwaniu łańcuchów infekcji. Może również pomóc osobom w jak najszybszym cyfrowym otrzymaniu wyników testu na koronawirusa oraz w anonimowym ostrzeżeniu potencjalnych osób kontaktowych, jeśli zainstalowały aplikację.

(DPA/jar)