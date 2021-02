Niemcy: Apel minister rolnictwa ws. ptasiej grypy

Po tym, gdy w Rosji zanotowano pierwszy na świecie przypadek przeniesienia się wirusa ptasiej grypy H5N8 na ludzi, niemiecka minister rolnictwa Julia Kloeckner (CDU) wezwała do zgłaszania chorych i padłych ptaków do miejscowych urzędów weterynarii. Samo znalezienie martwego ptaka na polu lub w lesie nie jest niczym nadzwyczajnym, podało dziś (21.02.2021) Ministerstwo Rolnictwa. Jeżeli jednak w tym samym miejscu znajdziemy więcej padłych ptaków, wtedy należy poinformować o tym właściwy urząd weterynarii.

Ptasia grypa w Niemczech

Resort ostrzegł, by unikać dotykania martwych i chorych ptaków. Jeżeli jednak do tego dojdzie, trzeba natychmiast zdezynfekować ręce. „Z uwagi na obecną sytuację epidemii, przypominamy hodowcom drobiu o możliwości chronienia go poprzez konsekwentne przestrzeganie zasad ochrony biologicznej", wyjaśniła w wydanym oświadczeniu minister Kloeckner.

Według informacji podanych przez Ministerstwo Rolnictwa, w Niemczech stwierdzono do tej pory 625 przypadków zachorowań na ptasią grypę wśród ptaków żyjących na wolności i 65 przypadków wśród ptaków hodowlanych.

Nie ma na razie żadnych informacji o przeniesieniu się wirusa H5N8 na ludzi, ale Ministerstwo Rolnictwa mimo to bardzo uważnie śledzi rozwój sytuacji, a Instytut Zdrowia Zwierząt Friedricha Loefflera pozostaje w kontakcie z ekspertami rosyjskimi.

W Niemczech stwierdzono zachorowania ptaków hodowlanych

Przypadek rosyjski

W sobotę (20.02.2021) media poinformowały, że w Rosji najprawdopodobniej doszło do pierwszego na świecie przeniesienia się wirusa H5N8 na ludzi. Władze rosyjskie poinformowały o tym Światową Organizację Zdrowia (WHO). Naukowcy z laboratorium "Wektor" w Kolcowie na Syberii potwierdzili obecność tego wirusa u siedmiu pracowników farmy drobiarskiej, gdzie w grudniu wystąpiły przypadki ptasiej grypy. Poinformowała o tym szefowa Federalnego Urzędu do spraw Nadzoru w zakresie Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Ludności Anna Popowa. U wszystkich zarażonych choroba miała łagodny przebieg.

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że została powiadomiona przez Rosję o tym przypadku i stara się o uzyskanie dodatkowych informacji. Jeżeli zostaną potwierdzone, będzie to pierwszy przypadek przeniesienia się wirusa ptasiej grypy H5N8 na ludzi, oświadczył rzecznik WHO. Organizacja zwraca jednak uwagę na to, że zarażeni pracownicy nie przejawiali żadnych symptomów chooby i że do tej pory nie ma także żadnych oznak świadczących o przenoszeniu się ptasiej grypy z człowieka na człowieka.

Ptasia grypa występuje zarówno u ptaków żyjąch na wolności, jak i na fermach drobiu. Wśród ptaków zarażenie się wirusem H5N8 kończy się na ogół śmiertelnie. Do tej pory zakładano, że ptasia grypa nie zagraża ludziom, ale istnieją także różne odmiany wirusa ptasiej grypy, a wśród nich wirus H5N1, który może spowodować u ludzi ciężką chorobę. W jego przypadku śmiertelność wśród ludzi wynosi prawie 60 procent.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>