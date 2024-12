Niemcy. AfD chce zerwać ze swoją młodzieżówką

Kierownictwo AfD odcina się od własnej młodzieżówki - Młodej Alternatywy (JA) - i zamierza założyć nową organizację – podała we wtorek (3.12.2024) sieć redakcji RND. Rzecznik ugrupowania potwierdził, że planowana jest odpowiednia zmiana statutu partii, jednak rekomendacja zarządu w tej sprawie musi zostać zaakceptowana przez konwencję partyjną w styczniu. Wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

Młoda Alternatywa jest od 2023 roku uznawana przez niemiecki kontrwywiad - Urząd Ochrony Konstytucji - za organizację jednoznacznie prawicowo-ekstremistyczną, co oznacza, że realizuje ona cele antykonstytucyjne. Tak samo zakwalifikowane zostały regionalne struktury JA we wschodnioniemieckich landach Brandenburgia, Saksonia, Turyngia i Saksonia-Anhalt. Przed przedterminowymi wyborami do Bundestagu w lutym przyszłego roku może to przysporzyć AfD problemów. Partia ta jest – według sondaży – drugą siłą polityczną w Niemczech. Nie ma jednak szans na dojście do władzy, bo jest izolowana przez pozostałe ugrupowania.

Młoda Alternatywa (JA) jest uznawana przez kontrwywiad za organizację jednoznacznie prawicowo-ekstremistyczną Zdjęcie: Jens Schlueter/Getty Images

„Robili, co chcieli”

Według mediów we władzach AfD od dłuższego czasu panuje niezadowolenie z powodu działalności Młodej Alternatywy i prowadzone są rozważania o powołaniu nowej organizacji młodzieżowej. „Oni robili, co chcieli!” – powiedział wysoki rangą członek partii niemieckiej agencji DPA.

Młoda Alternatywa jest stosunkowo niezależna. Jej członkowie nie muszą jednocześnie należeć do AfD, z wyjątkiem członków zarządu. Jak podaje RND, tylko połowa spośród 2400 członków młodzieżówki należy jednocześnie do partii.

AfD rozważa stworzenie nowej organizacji młodzieżowej na wzór tej, jaka działa przy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) – czyli Jusos. Każdy członek partii w wieku poniżej 36 lat automatycznie byłby członkiem młodzieżówki, co dawałoby AfD wiekszą kontrolę nad organizacją – tłumaczył kilka miesięcy temu szef JA Hannes Gnauck, cytowany przez media.

W rozesłanym dziś do mediów oświadczeniu Gnauck pozytywnie ocenił zamiary władz AfD. „Głównym celem musi być posiadanie funkcjonującej organizacji młodzieżowej, która nie będzie narażona na ryzyko delegalizacji w dowolnym momencie na mocy prawa o stowarzyszeniach” - oświadczył Gnauck, który zasiada w Bundestagu z ramienia brandenburskiej AfD.

(AFP, ARD/widz)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>