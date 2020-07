Niemcy a druga fala pandemii. Realne niebezpieczeństwo

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn ostrzega Niemców przed lekkomyślnością w podejściu do pandemii koronawirusa. – Niebezpieczeństwo drugiej fali jest realne – powiedział Spahn na konferencji prasowej. Minister zdrowia apelował do społeczeństwa o czujność i troskę. – Proszę, zachowujcie dystans społeczny, przestrzegajcie zasad higieny i noście wszędzie tam, gdzie w zamkniętych pomieszczeniach jest takie zalecenie, maseczkę – mówił.

Ryzyko dla innych

Wspólne świętowanie podnosi ryzyko infekcji – ostrzegł minister, komentując sytuację na Majorce, gdzie wielu niemieckich turystów nie przestrzega ograniczeń i imprezuje bez umiaru. – Nie chcę psuć zabawy, ale to naprawdę nie jest właściwy czas na to – powiedział, wskazując, że powracający z Majorki urlopowicze stanowią ryzyko dla innych podróżujących samolotem czy dla innych osób po powrocie do kraju.

Minister Spahn: „Niebezpieczeństwo drugiej fali jest realne“

Nie musi być drugiej fali pandemii jesienią czy zimą – zaznaczył szef niemieckiego resortu zdrowia. – Większość wie, że grupowe wyjazdy na Majorkę, duże imprezy, wymiana uścisku przy powitaniu czy robienie zakupów bez maseczki są teraz nie na miejscu – powiedział Spahn, zauważając jednocześnie, że nauczyliśmy się lepiej żyć z wirusem i więcej o nim wiemy.

Pół miliona testów tygodniowo

Tylko w ubiegłym tygodniu testowi na koronawirusa poddało się w Niemczech prawie pół miliona osób – o 175 tys. więcej niż jeszcze cztery tygodnie temu. W niemieckich laboratoriach można testować obecnie 1,1 mln osób tygodniowo.

W ciągu ostatnich pięciu dni liczba przypadków koronawirusa wzrosła na całym świecie z 11 do ponad 12 mln.

(DPA/dom)