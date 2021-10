Niemcy: 1,5 mln szczepień prawdopodobnie niezgłoszonych

Najwyższy możliwy wskaźnik szczepień jest uważany za kluczowy w walce z pandemią. Tymczasem Związek Niemieckich Lekarzy Zakładowych zakłada, że około 1,5 miliona szczepień przeciwko koronawirusowi w Niemczech nie zostało dotychczas zgłoszonych.

„Wyjaśnianie i uwrażliwianie”

Większość szczepień odbyła się za pośrednictwem systemu lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie jest jasne, ile z nich nie zostało oficjalnie zgłoszonych – powiedziała niemieckiej sieci redakcyjnej RND wiceprezes związku Anette Wahl-Wachendorf. Jak podała RND, powołując się na szacunki związku lekarzy zakładowych, liczba ta może wynosić nawet 1,5 miliona.

„Wyjaśnialiśmy i uwrażliwialiśmy we wszystkich możliwych obszarach” – powiedziała gazetom RND Anette Wahl-Wachendorf. Obecnie oczekuje ona rozmów wyjaśniających z Instytutem Roberta Kocha (RKI).

Rzecznik Krajowego Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Roland Stahl, powiedział, że nie było również pojedynczych doniesień od lekarzy.

Rzeczywisty poziom szczepień

„Nie znamy rzeczywistego poziomu szczepień, i to jest ogromny problem, problem strukturalny” – powiedział RND koloński infekcjolog Gerd Faetkenheuer. „Obawiam się, że w końcu stanie się to jasne tylko dzięki obliczeniom” – dodał.

Ze względu na niepewność co do poziomu szczepień i silnie rosnące liczby zakażeń uważa on, że zapowiadany przez niemiecki resort zdrowia zakończenie pandemii jest „bardzo nierozsądne”. „Właśnie wchodzimy w krytyczne miesiące zimowe i widzimy, co dzieje się w innych krajach. Nie mogło być gorszego momentu na tę zapowiedź” – podkreślił ekspert.

Od soboty, ogólnokrajowy siedmiodniowy wskaźnik zakażeń koronawirusem po raz pierwszy od wielu miesięcy był trzycyfrowy. Jak poinformował dziś rano (23.10.2021) Instytut Roberta Kocha, wskaźnik ten wzrósł do 100,0. W ciągu jednego dnia zarejestrowano 15 145 nowych zakażeń.

