Niemcy: żmudna droga do e-recepty

Od czwartku (1.9.22) pacjenci w tzw. modelowych regionach, czyli Szlezwiku-Holsztynie i Westfalii-Lippe (Nadrenia-Północna Westfalia) będą mogli przedstawić w aptece e-receptę zamiast jej klasycznej, papierowej wersji.

Wprowadzenie w Niemczech e-recepty miało być sztandarowym elementem cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, ale zmiana na razie wdrażana jest bardzo powoli. W innych 18 europejskich krajach e-recepty już od dawna są realizowane. Niemcy miały dołączyć do grona tych państw właściwie już na początku roku, ale sprawa utknęła w martwym punkcie z powodu problemów technicznych.

Prosta idea, trudna realizacja

Idea jest dość prosta: obecny system oparty na papierowej recepcie miał być zastąpiony e-receptą, tzn. gabinet lekarski miał mieć możliwość przekazania pacjentowi recepty za pośrednictwem elektronicznej karty zdrowia. Od lipca istnieje stworzona do tego celu specjalna aplikacja o nazwie „Das E-Rezept”, za pośrednictwem której pacjenci powinni móc zrealizować receptę w aptece lub zamówić lek przy pomocy aplikacji. Również składanie zamówienia w aptece internetowej miało być dzięki temu uproszczone, ponieważ nie byłoby już konieczności wysyłania zamówienia pocztą.

Jednak wielu ubezpieczonych nie posiada jeszcze elektronicznej karty zdrowia. Alternatywnie, kod QR może być również wysłany do pacjentów za pośrednictwem maila lub wiadomości SMS. Pacjenci, którzy nie posiadają smartfona lub nie chcą go używać do realizacji e-recepty, mogą otrzymać również wydruk papierowy z kodem kreskowym 2D.

Jak podaje Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Farmaceutów w ubiegłym tygodniu 55 procent spośród funkcjonujących w Niemczech 18 tysięcy aptek zadeklarowało już gotowość do rozpoczęcia stosowania e-recepty. „W dwóch regionach startowych Westfalii-Lippe i Szlezwiku-Holsztynie jest to nawet około trzech czwartych aptek”.

Entuzjazm nie jest jednak wszędzie tak duży. Stowarzyszenie lekarzy ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szlezwiku-Holsztynie (KVSH) poinformowało, że wycofuje się z fazy próbnej do odwołania. Jako powód podało obawy związane z ochroną danych osobowy pacjentów. Decyzję swoją stowarzyszenie uzasadniło zastrzeżeniami ekspertów z zakresu danych osobowych, którzy zwrócili uwagę na fakt, że niezabezpieczona i nieszyfrowana elektroniczna wysyłkae-recepty i wiadomości SMS jest niezgodna z ochroną danych. Gabinety lekarskie nie powinny uciekać się do „niezabezpieczonych procedur, w których istnieje ryzyko, że takie dane zostaną przechwycone lub skopiowane” – argumentuje Krajowy Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych.

W fazie próbnej będą więc uczestniczyć jedynie dentyści w Szlezwiku-Holsztynie oraz lekarze i dentyści w Westfalii-Lippe – łącznie 250 gabinetów lekarskich.

Liczne zastrzeżenia

Projekt ten miał właściwie zostać rozszerzony na sześć kolejnych landów, pod warunkiem, że 25 procent recept w regionach testujących nowe rozwiązanie będzie realizowanych elektronicznie, a poziom błędów pozostanie nieznaczny.

W ubiegłym tygodniu Federalne Stowarzyszenie Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (KBV) przekazało, że lekarze mają również jeszcze inne zastrzeżenia do nowego rozwiązania. Lekarze w prywatnych praktykach są w zasadzie otwarci na cyfryzację, podkreślono, „jeśli działa i ułatwia pracę” – powiedział Andreas Gassen, przewodniczący stowarzyszenia. Ale w przypadku e-recepty do sprawnego funkcjonowania jest jeszcze, jego zdaniem, daleka droga. Gassen powołał się na najnowsze wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej przez KBV wśród około 4 tys. gabinetów lekarskich. Największy zarzut: przebieg pracy w gabinetach nie zostałby uproszczony, a zająłby znacznie więcej czasu niż dotychczas. „Wielu lekarzy kwestionuje sens cyfryzacji, w wyniku której generowane jest więcej papieru niż dotychczas”.

