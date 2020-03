Niemcy: żadnej szansy wjazdu dla obywateli krajów spoza UE

Kto nie jest obywatelem państwa UE, nie może już wjechać do Niemiec, poinformowała kanclerz Angela Merkel po konferencji wideo z szefami państw i rządów UE. Ograniczenie to obowiązuje natychmiast i przewidziane jest na razie na 30 dni. Celem jest powstrzymanie pandemii koronawirusa.

Według ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera, wyszło już odpowiednie zarządzenie. Dotyczy ono wszystkich lotów i podróży morskich, których punkt wyjścia znajdował się poza Unią Europejską. Już we wtorek wieczorem dla obywateli nieunijnych krajów zostało zamknięte lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Jako pierwsi nową regulacją zostali dotknięci pasażerowie lotu z Turcji.

W środę (18.03.2020) rano na tym największym niemieckim porcie lotniczym zakazem wjazdu zostali objęci pasażerowie ponad stu lotów. Policja sprawdza teraz, kto z nich może wjechać do Niemiec, a kto nie, powiedział rzecznik policji federalnej. W pierwszych godzinach obowiązywania nowych przepisów skontrolowanych zostało około 5 tys. osób. Obywatele krajów spoza UE zostaną odesłani do domu, linie lotnicze są zobowiązane do ich przetransportowania.

Nieliczne wyjątki

Wyjątki dotyczą obywateli krajów trzecich, którzy legitymują się długoterminowym prawem pobytu w jednym z państw UE, podało niemieckie MSW. Kto w nagłym przypadku chce wjechać na teren Unii – np. z racji pogrzebu czy rozprawy w sądzie – musi mieć z sobą odpowiednie zaświadczenie.

Obywatelom państw unijnych i ich rodzinom dozwolony jest przejazd przez Niemcy. Dotyczy to także osób legitymujących się paszportem Wielkiej Brytanii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Bardzo poważne konsekwencje dla gospodarki

Nawiązując do słów szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela o konieczności zrobienia „wszystkiego, co możliwe” dla pokonania gospodarczych skutków epidemii koronawirusa, kanclerz Merkel podkreśliła znaczenie podtrzymania swobodnego przepływu towarów. Zarazem przyznała, że trzeba się liczyć z „poważnymi, bardzo poważnymi skutkami dla gospodarki”.

W związku z kontrolami na granicach i związanymi z nimi problemami, mają zostać wyznaczone pasy dla ruchu towarowego. Angela Merkel zapewniła też, że niemiecka strona natychmiast zniesie restrykcje eksportowe dla towarów medycznych, jeżeli tak samo zachowają się partnerzy.

Zdementowała natomiast twierdzenia, iż w związku z kryzysem może zabraknąć gotówki. Jak powiedziała Merkel, „nie ma żadnych oznak” takiej sytuacji. Przepływ pieniędzy jest zagwarantowany. Społeczeństwo tym bardziej powinno się stosować do oficjalnych komunikatów, w obiegu jest bowiem bardzo dużo fałszywych informacji. Obawy, że może zabraknąć pieniędzy, są w każdym razie „nieuzasadnione”.

(DPA, tagesschau.de/stas)