Niemcy. Śledztwa przeciwko 11 byłym strażnikom obozowym

Ostatni jeszcze żyjący w Niemczech nazistowscy zbrodniarze mają stanąć przed sądem. Jak informuje w poniedziałek (25.04.2022) na swych stronach internetowych niemiecki dziennik „Die Welt”, po raz pierwszy niemiecki wymiar sprawiedliwości prowadzi postępowania nie tylko przeciwko byłym strażnikom niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, ale i strażnikom z obozów jenieckich.

„Die Welt” ustalił, że w całych Niemczech trwają śledztwa przeciwko jedenastu osobom w związku z ich współudziałem w zbrodniach narodowosocjalistycznych. Są to osoby w podeszłym wieku; mają od 96 do 99 lat. Od tego, czy będą oni zdolni zeznawać zależy, czy w ogóle dojdzie do oskarżenia. Prokuratura w Erfurcie prowadzi na przykład postępowanie przeciwko byłemu strażnikowi z obozu koncentracyjnego Buchenwald, w Hamburgu toczy się śledztwo w sprawie byłego strażnika z KZ Neuengamme, a w Neuruppinie – przeciwko byłemu strażnikowi z obozu Sachsenhausen oraz strażnikowi i strażniczki z obozu Ravensbrueck.

Z kolei prokuratura w Berlinie prowadzi śledztwo przeciwko byłemu strażnikowi obozu jenieckiego, Stalagu 365 we Włodzimierzu Wołyńskim, a w Dortmundzie – przeciwko byłem strażnikowi ze Stalagu 358 w Żytomierzu. Oba te obozy znajdowały się na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Postępowanie prokuratury generalnej w Celle dotyczy zaś byłego strażnika ze Stalagu I B Hohenstein, który znajdował się w dawnych niemieckich Prusach Wschodnich, nieopodal dzisiejszego Olsztynka w Polsce.

„Logiczna i właściwa konsekwencja”

Trzy dochodzenia przygotowawcze prowadzi także Centrala Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych. Dotyczą one obozów koncentracyjnych Gross Rosen i Mittelbau-Dora, a także obozu jenieckiego Stalag III C Alt-Drewitz. Prokurator i szef Centrali Thomas Will poinformował „Die Welt”, że podejrzani żyją, ale nie ma na razie dokładnych informacji, jakie funkcje pełnili w obozach i w jakim okresie.

W niemieckich obozach jenieckich więzieni byli przede wszystkim jeńcy radzieccy, bardzo wielu tam zginęło. Centrala Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych dopiero od ponad dwóch lat sprawdza, czy członkom personelu obozów jenieckich z czasu II wojny światowej można postawić zarzut współudziału w morderstwie; tak jak byłym strażnikom i członkom personelu niemieckich obozów koncentracyjnych.

Jak podkreśla Thomas Will, zastosowanie orzecznictwa w sprawach byłych strażników obozów koncentracyjnych także w przypadku procesów dotyczących obozów jenieckich wydaje się „logiczną i właściwą konsekwencją”. „Także tam jeńcy wojenni poddawani byli systematycznym mordom poprzez stworzenie i utrzymywanie zagrażających życiu warunków. Jesteśmy ciekawi, jak prokuratorzy i sądy do tego podejdą” – dodaje szef Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych.

