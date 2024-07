Niemal 800 tys. Niemców w domach opieki. Koszty rosną

W domach opieki w Niemczech mieszka obecnie ok. 790 tys. osób, głównie seniorów, a koszty pobytu w tych placówkach są coraz wyższe. Rośnie i liczba potrzebujących opieki i koszt ich utrzymania w placówkach – podaje stowarzyszenie niemieckich kas chorych (Verbands der Ersatzkassen).

Domy opieki w Niemczech: galopujące ceny

Wg danych na 1 lipca za pobyt jednej osoby w takm ośrodku w ciągu pierwszego roku płaci się z własnej kieszeni w Niemczech średnio 2871 euro miesięcznie – to o 211 euro więcej niż w połowie 2023 r. Wzrosły także koszty pobytów osób, które są w ośrodkach dłużej – i to mimo wzrostu państwowych dopłat do ulg, które przysługują w zależności od długości pobytu. Dlatego coraz częściej słychać postulaty zwiększenia wsparcia państwa w związku z planowaną reformą systemu opieki. Przed wyborami do Bundestagu w 2025 r. będą one jeszcze częstsze.

Domy opieki: różnice w landach

Nawet przy najwyższej dopłacie od czwartego roku pobytu mieszkańca w domu opieki, opłata z prywatnych kieszeni wynosi obecnie średnio 1865 euro miesięcznie, czyli o 91 euro więcej niż 1 lipca 2023 r. Suma ta obejmuje wkład własny w czystą opiekę pielęgniarską i wsparcie dla mieszkańca, bo ubezpieczenie pielęgnacyjne pokrywa w Niemczech tylko część kosztów. Do tego dochodzą też koszty zakwaterowania, wyżywienia i inwestycji w domy opieki czy koszty szkoleń.

Najdroższy jest pierwszy rok pobytu w ośrodku. Najwięcej płaci się za to w Nadrenii Północnej-Westfalii: 3200 euro miesięcznie, a najmniej w Saksonii-Anhalt: 2373 euro. Dane pochodzą z umów pomiędzy kasami chorych a placówkami w poszczególnych landach.

Domy opieki w Niemczech: plan reformy

Te świeże liczby podsyciły debatę nt. konieczności ponownej reformy systemu, którą już zapowiedział minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD). Zaledwie rok temu w życie weszła ostatnia taka reforma, która zwiększyła od 2024 dopłaty do ulg, by zmniejszyć prywatny wkład w czystą opiekę pielęgnacyjną w domach opieki (w pierwszym roku pobytu mieszkańca o 15 proc. zamiast dotychczasowych 5 proc., w drugim o 30 zamiast 25 proc., w trzecim o 50 zamiast 45 proc. i od czwartego roku o 75 zamiast 70 proc.). Koszty państwowego dofinansowania w tym obszarze w roku 2023 wyniosły 4,5 mld euro.

Jak się jednak okazuje, opłaty nie były w stanie w pełni pokryć wzrostu kosztów. 1 lipca były sama opiekę w pierwszym roku przebywania w domu płaci się średnio 1426 euro – w połowie 2023 r. było to 1295 euro. Podrożały też zakwaterowanie i wyżywienie w placówkach: wg danych na 1 lipca opłata za nie to średnio 955 euro, w połowie 2023 roku było to jeszcze 888 euro.

Organizacje wzywają rząd do wsparcia

Minister Lautebach planuje jesienią przedstawić plan nowej reformy, gdzie kwestia zwiększenia dopłat ma być połączona z pakietem reguł dotyczących lepszej wydajności pracy persolenu pielęgniarskiego i unikania konieczności opieki. Szefowa Stowarzyszenia Kas Ulrike Elsner postuluje z kolei, by koszty inwestycji w domy opieki przejęły landy, co pozowliłoby mieszkańcom (ich rodzinom) oszczędzić średnio 490 euro miesięcznie.

Do zmian, które miałyby ulżyć seniorom i ich rodzinom w obliczu inflacji i rosnących kosztów opieki, wzywają też rząd Niemieckie Towarzystwo Społeczne i Niemiecka Fundacja Ochrony Pacjentów. – Ludzie w ostatnich latach swojego życia są wciągani w opiekę społeczną. To wstyd – powiedziała dyrektor generalna pierwszej z tych organizacji Michaela Engelmeier.

Eugen Brysch z Fundacji wskazuje z kolei, że wzrosty cen zaskoczyły nawet tych, którzy planowali swoje wydatki na opiekę: – To nieobliczalne nawet dla tych ludzi, którzy chcą i mogą się wcześniej zabezpieczyć.

