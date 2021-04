Nielegalne transmisje meczów. Europosłowie zapowiadają walkę

Dzisiaj większość wydarzeń sportowych, jak choćby mecze piłkarskie, transmitowana jest na żywo przez stacje telewizyjne, które wykupiły od ich organizatorów prawa do emisji.

W ostatnich latach na rynku pojawiło się jednak coraz więcej profesjonalnych platform internetowych nielegalnie transmitujących treści w sieci. Za opłatą – jednokrotną lub w formie abonamentu – lub za darmo, za to z udziałem reklam. – Mówimy tu tysiącach nielegalnych nadawców odbierających sygnał z różnych wydarzeń sportowych w całej Europie i transmitujących go nielegalnie – mówi hiszpański europoseł Adrian Vazquez Lazara z grupy Renew, wiceprzewodniczący komisji prawnej PE (JURI).

Teraz unijni politycy postanowili ukrócić ten proceder i zaapelowali do Komisji Europejskiej o odpowiednie przepisy.

Nie zarabiają na biletach

Jak wskazują eurodeputowani, 80 proc. dochodów klubów lub organizacji sportowych pochodzi ze sprzedaży praw do transmisji imprez. To ważne źródło finansowania, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19, kiedy organizatorzy nie mogą choćby sprzedawać biletów na wydarzenia sportowe, bo większość z nich odbywa się bez publiczności. – Musimy chronić jedyny dochód, który im pozostał, czyli prawa do transmisji telewizyjnej – dodaje Lazara.

Mecz bez kibiców: Bayern Monachium kontra RB Lipsk

Ponadto – jak zauważają unijni politycy - korzystanie z usług takich serwisów bywa ryzykowne dla użytkowników, którzy mogą być narażeni na złośliwe oprogramowanie, a nawet kradzież danych (w tym płatniczych), w wypadku, kiedy zobowiązani są np. podać dane swojej karty kredytowej.

Zdaniem eurodeputowanych najskuteczniejszym sposobem walki z pirackimi transmisjami sportowymi jest natychmiastowe usuwanie lub blokowanie treści. Żeby jednak było ono możliwe, potrzebne są odpowiednie przepisy na poziomie unijnym. W świetle obowiązującego w UE prawa wydarzenia sportowe nie kwalifikują się pod zapisy o ochronie praw autorskich, ponieważ nie są „utworem” w rozumieniu prawa autorskiego. Ochronie podlega samo nagrywanie wydarzenia sportowego, ale już nie jego pokazywanie na żywo. Co prawda niektóre kraje członkowskie wprowadziły własne przepisy dotyczące transmisji na żywo, ale wciąż brakuje wspólnych regulacji dla całej UE. Inna sprawa, że nawet istniejące procedury krajowe są często zbyt czasochłonne i nie mają natychmiastowego zastosowanie, przez co są nieskuteczne. – Trzeba pamiętać, że transmitowane imprezy mają ograniczone ramy czasowe, co oznacza, że czas na to, żeby zablokować piractwo jest krótki – zauważają posłowie.

Najlepiej blokować

Eurodeputowani wezwali Komisję Europejską do przygotowania rozszerzonych przepisów o prawach do transmisji na żywo, w tym przedstawienia konkretnych rozwiązań w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Miałyby one umożliwiać natychmiastowe usuwanie lub uniemożliwienie dostępu do pirackich treści. Dostęp do legalnej transmisji pozostałby nienaruszony, natomiast nieautoryzowane treści byłyby usuwane od razu po otrzymaniu zgłoszenia i nie później niż 30 minut po rozpoczęciu transmisji.

Politycy zaznaczają, że nowe przepisy będą obejmować nielegalnych nadawców, a nie widzów, którzy często są nieświadomi, że oglądają materiał nielegalnie. – Piractwo internetowe to jeden z największych problemów, z jakim muszą się borykać organizatorzy wydarzeń sportowych. Dlatego potrzebujemy w UE skutecznego narzędzia do egzekwowania praw do emisji oraz możliwości blokowania w czasie rzeczywistym dostępu do nielegalnych treści. Odpowiedzialność za ten proceder spoczywa na nadawcach, a nie kibicach i konsumentach, którzy często nieumyślnie trafiają na nielegalne materiały w sieci – mówi bułgarski poseł Angel Dzhambazki z grupy EKR.

Planowane regulacje nie będą także obejmować materiałów lub treści transmitowanych na żywo przez kibiców np. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tego typu nagrania – jak mówią politycy – nie naruszają prawa i są po prostu częścią kultury kibicowskiej.

Kibice skarżą się na blokowanie

Z kolei sami kibice skarżą się, że często mają problem z dostępem do legalnie transmitowanych treści. Nierzadko nadawcy nie pozwalają na wykupienie pojedynczej subskrypcji, umożliwiającej np. dostęp jedynie do wydarzeń sportowych, tylko zobowiązują klientów do zakupu całego pakietu programów. Ponadto transmisje telewizyjne np. meczów piłkarskich są nieraz geoblokowane, czyli dostęp do nich jest ograniczany przez usługodawcę ze względu na położenie geograficzne odbiorcy. W praktyce oznacza to, że np. kibic z Niemiec będący za granicą może jedynie pomarzyć o tym, żeby obejrzeć mecz swojej drużyny transmitowany w telewizji krajowej, podobnie jak przebywając w kraju nie może obejrzeć rozgrywek pokazywanych np. w telewizji holenderskiej.

Komisja Europejska jeszcze w 2016 r. zapowiadała, że zamierza ułatwić operatorom telewizyjnym uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do nadawania programów online także w innych państwach członkowskich. Do dzisiaj jednak problem pozostał nierozwiązany.