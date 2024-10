Nielegalna migracja do Niemiec. Są nowe dane

Niemiecka policja federalna przedstawiła nowe dane dotyczące nielegalnej migracji do Niemiec. We wrześniu br. odnotowano 6921 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy Niemiec. To nieco

mniej niż w poprzednich miesiącach: od marca liczba ta wynosiła między 7000 a 7800, niższa zaś była w styczniu (6906) i lutym br. (5998).

Być może spadek we wrześniu był spowodowany rozszerzeniem kontroli granicznych w połowie miesiąca.

Spadek w porównaniu rocznym

Jak poinformowała policja, w pierwszych trzech kwartałach tego roku zarejestrowano łącznie 64 292 osób nielegalnie przekraczających granicę Niemiec, głównie uchodźców. W tym samym okresie ubiegłego roku było to 92 128 osób.

W przypadku nielegalnego przekroczenia granicy, osoby te są często odsyłane z powrotem, w przypadku wniosku o azyl – zabierane do ośrodka recepcyjnego.

Kontrole na wszystkich granicach

Od 16 września br. przeprowadzane są kontrole na wszystkich niemieckich granicach. Celem jest ograniczenie nielegalnej migracji. Nowością są kontrole na granicy z Danią, Belgią, Holandią i Luksemburgiem.

Wcześniej – w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu – kontrolowano już granicę z Francją. Kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią obowiązują już od października 2023 roku, a na granicy z Austrią – od jesieni 2015 roku.

Kontrole obowiązują na razie przez sześć miesięcy i mogą zostać przedłużone.

(DPA/dom)

