Niedobór pracowników. Scholz chce ograniczyć wcześniejsze emerytury

Olaf Scholz powiedział w niedzielę 11 grudnia gazetom grupy medialnej Funke oraz francuskiej „Quest France”, że „celem jest zwiększenie odsetka osób, które mogą faktycznie pracować do ustawowego wieku emerytalnego. Ale, jak przyznał, dla wielu ludzi jest to trudne. Według najnowszych danych, wiele starszych osób odchodzi z rynku pracy na długo przed osiągnięciem wymaganej granicy wieku. Zasadniczo od dawna wiek emerytalny w Niemczech wynosił 65 lat. Jednak w 2007 roku zdecydowano o jego podniesieniu do 67 lat. Proces dostosowania odbywa się wieloma etapami i potrwa do 2031 roku.

Po wieloletnim trendzie, kiedy coraz więcej starszych ludzi pozostawało czynnych zawodowo, sytuacja wyraźnie zmienia się w rocznikach wyżu demograficznego po II wojnie światowej. Wskazują na to dane opublikowane w sobotę przez Federalny Instytut Badań Ludności (BiB).

Wcześniejsza emerytura

Wynika z nich, że istotną rolę odgrywa tu oferowana od 2014 roku możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 63 lat bez potrąceń w przypadku osób, które były wyjątkowo długo ubezpieczone. Według BiB w 2021 roku co trzecia osoba skorzystała z tej możliwości.

Dane Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeń Emerytalnych pokazały również, że w ostatnich latach więcej osób przeszło na emeryturę przed osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego, akceptując związane z tym obniżki emerytur. Według BiB dotyczyło to w ubiegłym roku około jednej czwartej nowych emerytów.

Według Instytutu BiB z „perspektywy polityki finansowej oraz rynku pracy taki rozwój sytuacji daje powody do niepokoju”. Ze względu na wielkość roczników przypadających na powojenny wyż demograficzny, rezygnacja z aktywności zawodowej zwiększa jeszcze niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. – Kryzys pokazuje, że rozszerzenie zatrudnienia na starsze grupy wiekowe nie jest przesądzone - wyjaśniła Elke Loichinger z BiB.

Scholz dostrzega problem

Kanclerz Olaf Scholz podobnie postrzega ten problem. W wywiadzie dla gazet grupy medialnej Funke oraz francuskiej „Quest France” wezwał między innymi do rozszerzenia oferty całodziennych żłobków, świetlic i szkół, aby doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia kobiet. Wskazał przy tym na prognozy, według których do 2035 roku w Niemczech będzie prawdopodobnie brakować siedmiu milionów wykwalifikowanych pracowników. Kanclerz podkreślił jednocześnie konieczność przyjmowania imigrantów, „aby móc zapewnić dobrobyt”.

Inicjatywę Olafa Scholza z zadowoleniem przyjęło Stowarzyszenie Społeczne SoVD. Przewodnicząca zarządu SoVD Michaela Engelmeier powiedziała poniedziałkowemu wydaniu gazet grupy medialnej Funke, że w walce z niedoborem wykwalifikowanych pracowników „należy zrobić więcej, aby starsze osoby mogły pracować dłużej dzięki przekwalifikowaniu się i poprawie warunków pracy”. Ważne jest, „aby ludzie mogli faktycznie pracować do wymaganego wieku emerytalnego i nie musieli przechodzić na emeryturę wcześniej z powodów zdrowotnych”.

Potrzebę kompleksowych zmian widzi także szef klubu poselskiego Lewica Dietmar Bartsch. – To dobrze, że kanclerz dostrzegł, że mamy problem z emeryturami – powiedział Bartsch gazetom grupy Funke. – Koalicja rządowa nie powinna działać małymi etapami, lecz zająć się reformą emerytur na wielką skalę, co pozwoliłoby wzmocnić ustawowe ubezpieczenie emerytalne, gdzie wszyscy płacą, zapobiegając ubóstwu na starość i zabezpieczając poziom życia emerytom – powiedział polityk Lewicy.

(AfP/jar)

Jaką emeryturę dostają Niemcy, Szwedzi i Holendrzy?

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>