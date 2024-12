Niechciane prezenty pod choinką. Co z nimi zrobić?

Także Świętemu Mikołajowi, Gwiazdorowi i Dzieciątku zdarza się czasem popełnić błąd. A wówczas niektórzy z nas znajdują pod choinką prezent, który niezbyt nam się podoba. Można go schować na dnie szafy i zapomnieć o nim na wiele lat. Ale są też inne rozwiązania.

Wymiana

Kto jest na tyle odważny, by poprosić o paragon, może wymienić niechciany prezent w sklepie. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku wymiany towaru, który nie jest wadliwy. Zależy to najczęściej od dobrej woli i zasad, jakimi kieruje się sprzedający. Z kolei w przypadku, gdy towar jest wadliwy, kupujący może zażądać np. jego wymiany albo go zwrócić.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy natomiast produktów zamówionych online. Można je zwrócić w ciągu dwóch tygodni, a okres odstąpienia od umowy zwykle rozpoczyna się w momencie otrzymania towarów. Rezygnacja musi zostać zgłoszona z wyprzedzeniem, na przykład na piśmie lub telefonicznie.

Płyty CD, DVD i oprogramowanie, które chcemy wymienić, muszą być jeszcze oryginalnie zapakowane. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku produktów wykonanych na zamówienie, takich jak grawerowana biżuteria lub albumy fotograficzne, a także w przypadku biletów na koncerty z ustaloną datą – jak również w przypadku produktów ze specjalną ochroną higieniczną, takich jak produkty kosmetyczne, zabawki erotyczne, soczewki kontaktowe lub szczoteczki do zębów. Jednakże, według Brandenburskiego Centrum Konsumenckiego w Niemczech, prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do bielizny i strojów kąpielowych.

Odsprzedaż

Niechcianych prezentów można również pozbyć się na aukcjach internetowych, a także za pośrednictwem internetowych portali z ogłoszeniami drobnymi. Jednak każdy, kto sprzedaje w sieci, powinien dowiedzieć się, w jaki sposób w przypadku sprzedaży przez osobę prywatną można wyłączyć prawo do anulowania transakcji lub zwrotu towarów. Zawsze informacje o przedmiotach oferowanych w Internecie muszą być prawidłowe. Ponadto zdjęcia i opisy produktów nie mogą być po prostu kopiowane ze strony internetowej producenta ze względu na prawa autorskie. Dlatego lepiej jest robić własne zdjęcia i pisać własne teksty.

Zamiana



W sieci są też platformy barterowe, umożliwiające użytkownikom wymienianie się rzeczami. Zamiana funkcjonuje tu jak w prawdziwym życiu: towar za towar. Wśród wielu osób popularna jest też „wymiana gratów” – pakuje się to, czego nie chcemy albo czego nie potrzebujemy, i większym gronie wymieniamy na inny prezent.

Uszczęśliwić kogoś innego

Jeśli prezent nie przypadnie nam do gustu czy został zdublowany, możemy po prostu podarować go komuś innemu przy najbliższej okazji. Oczywiście jest to możliwe także online – wiele portali oferuje opcję bezpłatnego oddania towaru.

Dar na cel charytatywny

Jeśli chcesz zrobić coś dobrego ze swoimi niechcianymi prezentami świątecznymi, możesz przekazać je w formie darowizny. Organizacje takie jak Oxfam odsprzedają takie przedmioty, a dochód wykorzystują na pomoc potrzebującym. Przyjmują na przykład ubrania, książki lub gry. Ważne jest, aby towary nie były uszkodzone ani brudne. Dochody ze sprzedaży są przekazywane na projekty społeczne lub rozwojowe.

Uszkodzone prezenty

Wadliwe lub uszkodzone prezenty można reklamować w ciągu dwóch lat od zakupu, przedstawiając paragon. W przypadku towarów używanych ustawowy okres gwarancji może być krótszy. W Niemczech centra doradztwa konsumenckiego oferują bezpłatną kontrolę wymiany online: konsumenci otrzymują wstępną ocenę prawną, która odpowiada, czy mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu od sprzedawcy lub producenta, czy też mogą zwrócić produkt i zażądać zwrotu pieniędzy.

