Nie zaszczepisz dziecka na odrę, przedszkole może odmówić jego przyjęcia

W Niemczech rodzice będą musieli wykazać, że ich dziecko było szczepione na odrę, zanim zostanie przyjęte do żłobka, przedszkola lub szkoły. W przypadku dzieci, które uczęszczały do takich placówek przed 1 marca 2020 rodzice będą mieli czas do 31 lipca 2021 roku, żeby poświadczyć, że były szczepione.

Obowiązek szczepień przeciwko odrze ma dotyczyć również nauczycieli i opiekunów, jak również personelu placówek medycznych.

Oprócz tego, wszystkie osoby urodzone po 1970 roku i przebywające w placówkach opiekuńczych, w tym w domach dziecka mają obowiązek zaświadczyć, że były szczepione. Dotyczy to także osób przebywających w placówkach dla uchodźców.

Ochrona najsłabszych

- Tą ustawą chcemy przede wszystkim chronić najsłabsze osoby w społeczeństwie, czyli dzieci, przed niepotrzebnymi infekcjami - argumentował w ubiegłym roku minister zdrowia Niemiec Jens Spahn (CDU). Rodzice, którzy odmawiają zaszczepienia swoich dzieci muszą liczyć się z karami w wysokości nawet 2500 tysięcy euro.

Objawy odry u dziecka są bardzo wyraźne

Obowiązek ten nie dotyczy osób, które z powodów zdrowotnych nie tolerują szczepienia albo urodzonych przed 1970 rokiem. Według danych Instytutu Roberta Kocha, ta ostatnia grupa prawdopodobnie przeszła już odrę i jest na tę chorobę odporna. Tej wirusowej chorobie mogą towarzyszyć ciężkie komplikacje, nawet wiele lat po jej przebyciu mogą pojawić się konsekwencje, a w skrajnych przypadkach odra może nawet prowadzić do śmierci.

Wzrost zachorowań

Eksperci są zaniepokojeni niedostateczną liczbą osób zaszczepionych na odrę w Niemczech. Według danych Instytutu Roberta Kocha pierwszą dawkę szczepienia otrzymują prawie wszystkie dzieci. Jeśli natomiast chodzi o konieczną do ochrony drugą dawkę szczepienia nie zostaje obecnie osiągnięty próg 95 proc. zaszczepionych, konieczny do tego, by mówić o ogólnej ochronie społeczeństwa.

Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega przed rekordowym wzrostem zachorowań na odrę w Europie. W roku 2018 na odrę zmarły w Europie 72 osoby.

(epd)/ gwo