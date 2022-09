„Nie może wygrać”. Scholz w ONZ potępia Rosję i mówi o „czystym imperializmie”

Olaf Scholz zarzucił Rosji przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ „czysty imperializm” i obiecał dalsze wsparcie dla Ukrainy, także w postaci broni. – Putin zrezygnuje ze swoich wojennych i imperialnych ambicji tylko wtedy, gdy uświadomi sobie, że nie może wygrać tej wojny – powiedział Scholz. – On niszczy nie tylko Ukrainę, rujnuje też własny kraj – podkreślił.

„Fałszywe referenda”

Już przed swoim przemówieniem kanclerz odniósł się do planów Rosji i samozwańczych władz tzw. republik donieckiej, ługańskiej i chersońskiej. Ogłosiły one we wtorek (20.09) plany organizacji na okupowanych terenach „referendum” ws. przyłączenia ich do Rosji. Scholz zaznaczył, że będzie to sprzeczne z prawem międzynarodowym.

– To całkowicie oczywiste, że te fałszywe referenda nie mogą zostać zaakceptowane, że nie są objęte prawem międzynarodowym i porozumieniami, które zawarła społeczność międzynarodowa – ocenił kanclerz. – To wszystko tylko próby pudrowania imperialistycznej agresji – dodał.

Kanclerz o zbrodniach Rosjan: Mordercy

Przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ Scholz wezwał też do ukarania Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Wymienił Buczę, Mariupol i Irpień, gdzie Rosjanie dopuścili się szczególnych potworności. – Musimy obserwować i działać, gdy Rosja w Mariupolu, Buczy czy Irpieniu popełnia zbrodnie wojenne. Morderców pociągniemy do odpowiedzialności – mówił kanclerz i zapewnił, że Niemcy wspierają w tej sprawie zarówno Międzynarodowy Trybunał Karny, jak i komisję przy Radzie Praw Człowieka ONZ.

Scholz podkreślił też, że to nie Rosja będzie dyktowała warunku zawarcia pokoju i także dlatego Ukraina musi odeprzeć tę agresję: – Wspieramy w tym Ukrainę ze wszystkich sił: finansowo, ekonomicznie, humanitarnie, a także dostawami broni.

Scholz o Rosji: Czysty imperializm

– Działania Rosji można określić tylko jednym słowem. To jest czysty imperializm – powiedział kanclerz. Jak zauważył, ten powrót imperializmu to nie tylko katastrofa dla Europy, ale także dla światowego ładu. – Dlatego tak ważne było, aby 141 państw tutaj, w tej sali wyraźnie potępiło rosyjską wojnę w celu podboju – wezwał.

Już w marcu 41 ze 193 państw członkowskich ONZ podjęło uchwałę w tej sprawie. Wstrzymały się wtedy dwa najbardziej zaludnione kraje świata: Chiny i Indie.

W swoim przemówieniu na forum ONZ Scholz przypomniał też o sytuacji Ujgurów i wezwał Chiny do przestrzegania praw człowieka. – To były znak suwerenności i siły. I gwarancja zmiany na lepsze.

Wezwał też do reformy ONZ i przyjęcia do grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa Niemiec, które od lat o to zabiegają. Jak mówił, jego kraj na to zasługuje i jest gotowy na wzięcie na siebie tej odpowiedzialności – najpierw jako jeden z niestałych członków podczas zmiany w latach 2027-28, ale ostatecznie jako stały członek Rady. – Proszę o poparcie naszej kandydatury – kandydatury kraju, który szanuje zasady Narodów Zjednoczonych, który oferują i szukają współpracy – podkreślił kanclerz.

