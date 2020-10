Nie chcieli jej w Katowicach. Teraz pokieruje Galerią Narodową w Pradze

„To, co zaprezentowała mi dzisiaj pani Knast, jest dla Galerii Narodowej absolutnie kluczowe”, powiedział czeski minister kultury Lubomír Zaorálek. „Nieustannie podkreśla konieczność odrzucania rutyny i przyciągania do muzeów i galerii ludzi, dla których są one wciąż jeszcze daleko, a także docierania do młodych, jak to się jej udało dzięki udanym akcjom w Polsce”.

I choć minister mówiąc o przyszłej szefowej Galerii Narodowej użył jej nazwiska tak, jak brzmi ono po polsku, czeskie media przetłumaczyły je od razu na „Knastová”. Do tej końcówki „-ová” pani Alicja będzie musiała powoli zacząć się przyzwyczajać, Czesi dodają bowiem ją do każdego kobiecego nazwiska, które nie kończy się na „-ska”, czy „-cka”.

A poza tym będzie się też uczyć języka, powiedziała dziennikarzom. Po czesku już czyta, ale – jak przyznała – nie ma jeszcze odwagi mówić.

Zwycięstwo nad doświadczonymi rywalami

Polska kandydatka wygrała z dwoma mocnymi konkurentami. Jednym z nich był Jirzí Fajt, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Politechniki i Uniwersytetu Humbolta w Berlinie, który już dobrze zna praską Galerię Narodową, bo pięć lat nią kierował. Został odwołany w ubiegłym roku przez poprzedniego ministra kultury Antonína Stańka, który jednocześnie podał na niego dwa doniesienia o przestępstwie. Policja uznała je jednak za bezpodstawne, a Zaorálek przeprosił go za kroki podjęte przez poprzednika.

Pałac Kińskich - jeden z budynków Galerii Narodowej w Pradze

Drugim rywalem Alicji Knast był Marek Pokorný, od 2016 dyrektor miejskiej galerii sztuki nowoczesnej Plato w Ostrawie, a w latach 2004-12 dyrektor Morawskiej Galerii w Brnie. To właśnie on organizował ostatnią wystawę, gdy kierowała Muzeum Śląskim. – Przypuszczam, że gdybym o tym wiedziała, że będzie startował, to sama bym nie wzięła udziału w tym konkursie, bo uważam go za bardzo dobrego kuratora i eksperta, i pewnie bym stwierdziła, że nie mam kompletnie żadnych szans – mówi DW przyszła dyrektor.

Sześć lat w Katowicach, sześć lat w Pradze

Alicja Knast przeprowadzi się do Pragi wraz z rodziną w styczniu, wtedy bowiem zacznie się jej sześcioletnia kadencja na czele tej instytucji. Za sobą ma zaś sześć lat na czele Muzeum Śląskiego. W tym czasie, jak podkreślił minister Zaorálek, udało jej się ponad dziesięciokrotnie zwiększyć liczbę odwiedzających muzeum. Za szczególnie godne uwagi uważa, że została wyróżniona przez Metropolitan Museum w Nowym Jorku, Stowarzyszenie Muzeów w Holandii oraz London Metropolitan University.

Do tego można jeszcze dodać, że w ubiegłym roku kierowane jeszcze przez Alicję Knast Muzeum Śląskie otrzymało złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a sama dyrektor medal brązowy.

Spór z marszałkiem śląskim

Już wtedy nabrzmiewał jednak jej konflikt z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim z PiS. Knast twierdzi, że marszałek nakłaniał ją do zgody na polubowne rozwiązanie sądowego sporu z Budimexem o 122 miliony złotych za wady w nowej siedzibie muzeum, zbudowanej przez tę firmę. Marszałek miał jej też wskazać pośrednika do negocjacji ze spółką. Knast jednak odmówiła. „Od tego momentu współpraca z urzędem marszałkowskim stała się trudna”, powiedziała dyrektor katowickiemu dodatkowi Gazety Wyborczej.

Wernisaż w Galerii Narodowej w Pradze

Marszałek odpowiedział w maju kontrolą w muzeum, która trwała do września ubiegłego roku. Knast zarzucono nieprawidłowości finansowe, ale dyrektorka odrzuciła zarzuty. Poparło ją Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz… minister kultury Piotr Gliński, który zwrócił uwagę, że nie ma podstaw do odwołania szefowej muzeum. Te opinie zostały jednak zignorowane. W styczniu tego roku Zarząd Województwa Śląskiego odwołał Alicję Knast. W czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że uchwała o odwołaniu Knast jest nieważna.

Otwarty świat kultury

Na czeskim ministrze kultury wrażenie zrobiło przekonanie przyszłej dyrektor, że powinniśmy umieć podzielić się bardzo interesującą i skomplikowaną historią, jaką mamy za sobą w Europie Środkowej, także w takich właśnie miejscach, jak galerie, czy muzea. „Usłyszałem od niej jasną odpowiedź na to, czego oczekiwałem jako skutek tego konkursu: kogoś, kto potrafi zbudować markę Galerii Narodowej w świecie”, powiedział Lubomír Zaorálek.

– Dla mnie to jest ewidentny znak, że mamy jedną Europę, otwartą na innego. I że w ślad za tym idzie otwarcie na osobę, która być może nie zna miejscowej kultury w sposób perfekcyjny i dogłębny – mówi Alicja Knast. Podziwia Czechów za odwagę zorganizowania konkursu w taki sposób, żeby kandydaci z zagranicy nie czuli się zdemotywowani. – Wręcz przeciwnie, był tak przygotowany, że każdy, kto posługuje się językiem angielskim, mógł wystartować. Czuję wielką wdzięczność i radość, że świat kultury jest tak bardzo otwarty –przyznaje przyszła dyrektor Galerii Narodowej w Pradze w rozmowie z Deutsche Welle.