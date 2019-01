Niż „Beniamin” i turbulencje pogodowe. Ostrzeżenie dla Bałtyku

Zasypane drogi, wstrzymany ruch kolejowy, zagrożenie lawinami – przez intensywne opady śniegu niektóre miejscowości na południu Niemiec zostały odcięte od świata. W Alpach zginęło już dziewięć osób, w tym dwie w Niemczech.

Niemiecka Służba Meteorologiczna przewiduje kolejne opady w Bawarii i że przybędzie nawet do jednego metra śniegu. Do 60 cm przybędzie śniegu w Saksonii, a także w Schwarzwaldzie, Rudawach i Lesie Bawarskim na granicy z Czechami.

W wielu bawarskich miejscowościach szkoły pozostaną zamknięte do końca tygodnia.

W dalszym ciągu panuje zagrożenie lawinowe. Wiele dróg jest nieprzejezdnych.

Alarm dla wybrzeży

Niespokojnie jest także na północy Niemiec. Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna ostrzega przed sztormem i powodzią sztormową, które nadciągają z niżem „Beniaminem”. W Hamburgu poziom wody ma wzrosnąć o dwa metry.

Meteorolodzy ostrzegają przed sztormem

Na amsterdamskim lotnisku Schiphol holenderskie linie lotnicze KLM odwołały zapobiegawczo 160 lotów. Niemieckie koleje Deutsche Bahn nie wyklucząją ograniczeń w ruchu kolejowym.

Sztorm na Morzu Północnym może ponownie wyrzucić na brzeg kontenery, które w ubiegłym tygodniu zgubił na morzu frachtowiec „MSC Zoe”. Znaczną część 281 kontenerów zlokalizowano już na dnie morza, zawartość niektórych wypłynęła na plaże holenderskich i niemieckich wysp.

Z powodu sztormu została wstrzymana żegluga na niemieckie wyspy na Morzu Północnym.

Ostrzeżenie dla Bałtyku

Synoptycy ostrzegają także przed sztormem na Bałtyku. Stan wody może szybko wzrosnąć o 1,30 m – informuje Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna. Do powodzi sztormowej przygotowuje się niemiecki port Wismar w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Lokalne władze apelują do mieszkańców i turystów, by nie zostawiali swoich samochodów w okolicy portu.

Niż atmosferyczny „Beniamin” niesie ze sobą także spadek temperatury. Niemieckie służby meteorologiczne ostrzegają kierowców przed gołoledzią w środowy poranek (09.01.2019).

(dpa,afp/dom)