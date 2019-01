Neue Zuercher Zeitung: Salvini kokietuje PiS

Przypominając o zbliżającym się wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej „Neue Zuercher Zeitung” (NZZ) ocenia, że Brexit stawia Prawo i Sprawiedliwość w trudnej sytuacji. Razem z brytyjskimi deputowanymi europosłowie PiS tworzą bowiem trzon Frakcji Konserwatystów i Reformatów w Parlamencie Europejskim. „Po prawdopodobnym opuszczeniu PE przez brytyjskich posłów PiS będzie musiał określić się na nowo, aby mieć siłę wpływu”.

Zdaniem korespondentki szwajcarskiej gazety PiS staje się przez to obiektem zainteresowania eurosceptycznej prawicy w Europie, która stara się utworzyć przed majowymi wyborami szeroki sojusz. „Szef włoskiej Ligi Matteo Salvini wielokrotnie mówił o eurowyborach, jako rewolucji populistów, którymi mógłby pokierować”. Gazeta podkreśla, że siły eurokrytyczne w PE są obecnie rozbite pomiędzy trzy frakcje, co ogranicza ich wpływy. „Razem mogłoby jednak, jak szacuje portal Politico, zdobyć nawet 150 mandatów i stać się drugą siłą w parlamencie” – czytamy.

Sojusz z radykałami?

„Z tego względu środowa wizyta Salviniego w Warszawie wzbudziła szczególne zainteresowanie” – pisze korespondentka gazety, zaznaczając jednocześnie, że PiS ma dylemat, co robić. Z jednej strony partia nie chce dać się wcisnąć do radykalnego, antyeuropejskiego kąta. „Wobec wyborów parlamentarnych partia stara się o umiarkowanie, a sojusz z radykalnymi siłami wrogo nastawionymi do UE do tego nie pasuje”. Autorka przypomina także o różnicach w podejściu do Rosji, jakie widać w potencjalnym nowym obozie eurosceptyków. Jej zdaniem współpraca z eurosceptycznymi siłami w Europie jest dla PiS niemalże nieunikniona. „Z powodu konfliktu z Brukselą o praworządność, iluzorycznym wydaje się dołączenie do konserwatywnej Europejskiej Partii Ludowej, która ma już wystarczająco dużo problemów z partią Viktora Orbana” – czytamy.

Oś Rzym-Warszawa?

Wizytę Salviniego w Warszawie odnotowały największe niemieckie gazety. Renomowany dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pyta, czy powstaje oś Rzym-Warszawa, przestrzegając jednocześnie, że majowe wybory do PE mogą być czasem populistów.

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” ocenia, że PiS-owi coraz bliżej do obozu narodowej prawicy, a Rzym i Warszawa są zgodne w swojej dezaprobacie wobec Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie.