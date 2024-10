Negocjacje pokojowe z Moskwą. Anne Appelbaum ostrzega

Takie negocjacje mają sens dopiero wtedy, gdy rosyjski rząd zrozumie, że wojna w Ukrainie jest bezcelowa – powiedziała amerykańsko-polska historyczka i publicystka w piątek (18.10.20249) na Targach Książki we Frankfurcie.

Na Zachodzie jest wiele pobożnych życzeń dotyczących negocjacji pokojowych. Ale zakończenie wojny, które nie gwarantuje suwerennej i stabilnej Ukrainy, nie przyniesie pokoju i bezpieczeństwa Europie. „Jeśli Ukraina upadnie, koszty dla bezpieczeństwa Europy będą znacznie większe” – ostrzegła publicystka, która w niedzielę zostanie uhonorowana Nagrodą Pokojową Niemieckich Księgarzy we Frankfurcie.

Wojna Rosji z Ukrainą jest ewidentna, ale istnieje również wojna autokratycznych reżimów pod innymi postaciami, kontynuowała Anne Appelbaum: „Istnieje wojna wartości”. Autorytarne reżimy współpracują w sieci przeciwko demokracjom. Iran dostarcza Rosji rakiety, Korea Północna wysyła żołnierzy i amunicję. Rosja dokonuje aktów sabotażu w Europie, w tym morderstw oraz prowadzi kampanię dezinformacyjną.

Apel o więcej przejrzystości w świecie finansów

Anne Applebaum zażądała też przejrzystości w świecie finansów. „Istnieje symbioza między zachodnim światem biznesu, który nie pyta o pochodzenie pieniędzy, a pieniędzmi pochodzącymi z autokracji” – powiedziała. Według Appelbaum obok regulowanej gospodarki istnieje alternatywna szara strefa, do której napływają niekontrolowane i nieopodatkowane pieniądze z autokracji i są tam wykorzystywane. Te środki są kierowane przez firmy-skrzynki pocztowe i również są wykorzystywane do podważania demokracji. Applebaum podała przykład ujawniony w USA, dotyczący ukrytego finansowania skrajnie prawicowej stacji radiowej w Tennessee przez rosyjską propagandową telewizję Russia Today.

Błędem Zachodu było przekonanie, że gospodarka jest apolityczna, powiedziała laureatka Nagrody Pokojowej Niemieckich Księgarzy. Autokratyczni władcy uzasadniają swoją siłę między innymi przejmując kontrolę nad dużymi firmami i koncentrując w swoich rękach władzę polityczną i gospodarczą. Na przykład wkrótce po dojściu do władzy prezydent Rosji Władimir Putin podjął starania, aby Gazprom znalazł się pod kontrolą rosyjskiego rządu. Gazociąg Nordstream z Rosji do Niemiec nie był projektem ekonomicznym, ale politycznym, mającym na celu ominięcie gazociągów biegnących przez Ukrainę. Również Chiny mają strategię polityczno-gospodarczą polegającą na przyjmowaniu technologii z Zachodu, tworząc w ten sposób państwo oparte na kontroli.

Donald Trump czy Kamala Harris?

To, czy wybory prezydenckie w USA wygra Donald Trump czy Kamala Harris, jest kwestią całkowicie otwartą i dlatego jest to prawie niemożliwe do przewidzenia, stwierdziła Anne Applebaum.

„Być może ostatecznie zadecyduje tylko kilka tysięcy głosów w jednym stanie USA” – powiedziała publicystka. Poradziła Europie i Niemcom, aby przygotowały się na obu możliwych prezydentów USA.

(EPD/KNA/jar)

