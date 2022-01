Negacjoniści pandemii: Uczniowie na celowniku

Władzom Niemiec znane są już pojedyncze przypadki urządzania przez negacjonistów pandemii – tzw. „Obywateli Rzeszy” i osób nie identyfikujących się z obecnym państwem niemieckim – demonstracji przed budynkami szkolnymi i poszukiwania przez nich kontaktów z uczniami. Wynika to z odpowiedzi niemieckiego MSW udzielonej na zapytanie partii Lewica. Autorzy odpowiedzi podkreślili, że w tej akcji wzięli częściowo także czołowi działacze ruchu negacjonistów.

Zastraszanie pracowników szkół i przedszkoli

Rząd w Berlinie zwraca uwagę na listy, mejle i pisma z pogróżkami kierowane do pracowników szkół, przedszkoli i różnych urzędów oraz instytucji przez „Obywateli Rzeszy” i tzw. „Selbstverwalter”, czyli ludzi całkowicie odrzucających obecną RFN i utożsamiających się z Trzecią Rzeszą. W niektórych pojawiają się „pseudoprawne argumenty”, jak rzekome naruszenie obowiązujących przepisów przez władze, które wprowadziły w pandemii obowiązek noszenia masek i zachowywania dystansu społecznego. MSW nie ma na razie informacji, czy w ramach tej akcji doszło do popełnienia jakichś przestępstw.

Informacje udzielone przez rząd Niemiec potwierdzają wyniki reprezentatywnej ankiety, przeprowadzonej w maju ubiegłego roku przez związek zawodowy nauczycieli „Oświata i Wychowanie” (VBE). 22 procent nauczycieli podało, że w swojej szkole zetknęli się z kierowanymi pod ich adresem obelgami, oszczerstwami i pogróżkami „w związku z przestrzeganiem przez nich ograniczeń wprowadzonych w celu zwalczania pandemii koronawirusa”. 25 procent uczestników tej ankiety zwróciło uwagę na obelgi i pogróżki skierowane do nich w mejlach albo podczas rozmów na czacie.

Na demonstracjach antyszczepionkowców często dochodzi do zamieszek

„Dziś pogróżki, jutro ataki”

Około siedmiu procent nauczycieli podało, że osobiście zetknęli się pogróżkami pod swoim adresem podczas spotkań z rodzicami uczniów i rozmów, które szybko przeradzały się w gwałtowną wymianę zdań. Mówili także o listach i pismach, w których grożono im złożeniem doniesienia o przestępstwie oraz objęciem zakazem wykonywania zawodu. Związek zawodowy VBE informuje także o akcjach plakatowych i demonstracjach przed budynkami szkolnymi.

Przewodniczący VBE Udo Beckmann zaapelował w związku z tym do władz niemieckich krajów związkowych o zwrócenie przez nie większej uwagi na zaistniałą sytuację i roztoczenie wzmożonej opieki nad nauczycielami. Przypadki atakowania nauczycieli muszą być konsekwentnie ścigane i odrzucone jako niedopuszczalne.

– Nauczyciele nie mogą mieć poczucia, że zostali opuszczeni przez władze i zdani sami na siebie – podkreślił Udo Beckmann.

Ekspertka partii Lewica ds. oświaty Nicole Gohlke, uznała obecna sytuację za alarmującą i zatrważającą.

– Oczekuję od Federalnego Urzędu Kryminalnego i policji we wszystkich landach, że uczynią się wszystko, aby nauczyciele i wychowawcy, jak również uczniowie i dzieci mogli bez obaw przed zastraszaniem chodzić do szkół i przedszkoli. To, co dziś sprowadza się do podżegania i pogróżek, jutro może przerodzić się w ataki – ostrzegła ekspertka partii Lewica ds. oświaty.

(DPA/jak)

