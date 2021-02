Nazistowska przeszłość sędziów. Sąd zapowiada lustrację

Komisja złożona z historyków prześwietli nazistowską przeszłość byłych sędziów Federalnego Sądu Pracy (BAG) – poinformowała w czwartek (26.02.2021) prezes tego sądu Ingrid Schmidt podczas prezentacji w Erfurcie rocznego raportu. Zapowiedziała, że sformułowany zostanie odpowiedni wniosek o zbadanie historii sądu, a jego treść znana będzie już w marcu. Nie ustalono jeszcze składu komisji – dodała Schmidt.

Raport za kilka lat

Doświadczenia innych niemieckich sądów w realizacji podobnych projektów wykazały, że udostępnienie wyników może potrwać dwa, trzy lata.

Nazistowka przeszłość sędziów najwyższego niemieckiego sądu pracy i jej możliwy wpływ na orzecznictwo wywołał w ostatnich miesiącach liczne dyskusje. Powodem były doniesienia rozgłośni MDR, zgodnie z którym przy Federalnym Sądzie Pracy od jego powstania w 1953 r. do początku lat 80-tych XX wieku pracowało 13 sędziów z nazistowską przeszłością. Wśród nich mieli też być prawnicy, którzy w czasach Trzeciej Rzeszy wydawali wyroki śmierci w sądach specjalnych.

Wyrok śmierci za okradanie paczek

O niektórych przypadkach informował w przeszłości dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, pisząc o ustaleniach sędziego Sądu Krajowego z Erfurtu Martina Borowsky'ego. Jeden z opisanych przypadków dotyczy sędziego Willy'ego Martela, od 1956 roku sędziego Federalnego Sądu Pracy. Martel skazał w 1942 r. na karę śmierci 21-letniego pracownika poczty, który przywłaszczył sobie kilkadziesiąt przedmiotów z przesyłek – papierosy, skarpety, biżuterię. Pomimo interwencji prokuratora i dyrekcji Poczty, sędzia utrzymał karę śmierci, która miała „działać odstraszająco”.

Inny sędzia – Georg Schroeder był pracownikiem ministerstwa sprawiedliwości Rzeszy, oddelegowanym w czasie wojny do okupowanej Holandii. Do jego kompetencji należało przejmowanie firm należących do Żydów. Schroeder miał być odpowiedzialny za obrabowanie holenderskich Żydów.